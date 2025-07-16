«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes

Режисер і сценарист Джеймс Ганн, відомий роботою над серією фільмів Marvel «Вартові галактики». З 2022 року приєднався до DC Studios, як співдиректор, та зрежисував нову версію «Супермена». Фото: Depositphotos

Джеймс Ганн добре знається на жартах, тож не дивно, що звання найкращого фільму всіх часів режисер «Супермена» і «Вартових галактики» віддав саме комедії — стрічка вийшла ще у 2018 році, отримала визнання від критиків і глядачів, а в дубляжі запам’яталась добре знайомим українцям голосом.

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Можливо, когось це здивує, але йдеться про «Пригоди Паддінгтона 2» — продовження пригод милого перуанського ведмедя, який на цей раз несправедливо потрапляє у в’язницю, тоді як родина Браун всіма силами намагається довести його невинуватість.

В оригіналі персонажа озвучував Бен Вішоу, тоді як в українському дубляжі у двох перших фільмах ще до президентства відзначився Володимир Зеленський. «Пригоди Паддінгтона 2» отримав 99% від критиків та 89% від глядачів Rotten Tomatoes — оцінка, з якою цілком погоджується Джеймс Ганн.

«”Паддінгтон у Перу” [третій фільм серії] я не бачив, але “Паддінгтон 2” — це класика. Один із найкращих фільмів всіх часів», — заявив Ганн в одному з останніх інтерв’ю (через Games Radar). «Люди думають, що я жартую, коли кажу це. Це не так. Я кажу абсолютну правду».

Остання робота Ганна, «Супермен» із Девідом Коренсветом, початково мала переважно комедійну тональність, яку, як виявилось згодом, прибрали після негативних відгуків на попередніх показах. Однак дещо спільне у цих фільмів все ще є: режисер позиціював нового Супермена іммігрантом, яким є і сам Паддінтон; обидва персонажі носять червоно-синій одяг і просувають «щоденні акти доброти». Можливо, це порівняння звучить смішно, але чому б режисеру не запозичити ідей з «найкращого фільму всіх часів», на його думку?

Нагадаємо, що «Супермен» транслюється в кінотеатрах з 11 липня і вже у перший вікенд перебив за дебютною касою «Людину зі сталі» Зака Снайдера. Після витоку перших рецензій, здавалось, що фільм остаточно забиває цвях в домовину супергероїки, утім офіційні оцінки це спростували: наразі у стрічки 83% від критиків та 93% від глядачів на Rotten Tomatoes, а також оцінка «A-» в екзит-полах CinemaScore.

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