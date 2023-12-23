Новини Ігри 23.12.2023 о 20:48 comment views icon

Видавець The Banner Saga та Pillars of Eternity II, Versus Evil оголосила про закриття

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Видавець The Banner Saga та Pillars of Eternity II, Versus Evil оголосила про закриття

Versus Evil, незалежний видавець, найбільш відомий іграми The Banner Saga від Stoic та Pillars of Eternity II: Deadfire від Obsidian, припиняє свою роботу.Колишні співробітники кажуть, що материнська компанія tinyBuild звільнила усю команду.

«Сьогодні сумний день. Після 10 чудових років Versus Evil закриває свої двері. Нам подобалося пропонувати вам найкращі інді-ігри, які ми могли знайти, та ділитися багатьма щасливими спогадами з усіма вами, нашою дивовижною спільнотою! Від щирого серця ДЯКУЄМО ВАМ за все!»

Керівник виробництва Ленс Джеймс та менеджер спільноти Кріс Тріппі кажуть, що це був не вибір Versus Evil, а рішення материнської компанії.

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Компанія tinyBuild два роки тому придбала Versus Evil. Ця новина з’явилася наступного дня після того, як Atari оголосила про інвестиції $2 млн у tinyBuild. Раніше цього місяця tinyBuild заявила, що скорочуватиме робочі місця після «неймовірно складного року». Versus Evil – не перша жертва скорочення витрат tinyBuild. 5 грудня колишні співробітники розробника Hakjak Studios заявили, що її теж закрили.

Versus Evil була заснована у 2013 році колишнім директором з маркетингу ZeniMax Online Studios Стівом Ескаланте, який лише пару тижнів тому оголосив, що залишає Versus Evil і Red Cerberus.

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Джерело: IGN

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