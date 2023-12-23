Видавець The Banner Saga та Pillars of Eternity II, Versus Evil оголосила про закриття

Versus Evil, незалежний видавець, найбільш відомий іграми The Banner Saga від Stoic та Pillars of Eternity II: Deadfire від Obsidian, припиняє свою роботу.Колишні співробітники кажуть, що материнська компанія tinyBuild звільнила усю команду.

Today is a sad day. After 10 wonderful years, Versus Evil is shutting its doors. We’ve loved bringing you the best indie games we could find & sharing so many happy memories with you all, our amazing community! From the bottom of our hearts, THANK YOU for everything! ♥️ — Versus Evil 🛡️ (@vs_evil) December 22, 2023

«Сьогодні сумний день. Після 10 чудових років Versus Evil закриває свої двері. Нам подобалося пропонувати вам найкращі інді-ігри, які ми могли знайти, та ділитися багатьма щасливими спогадами з усіма вами, нашою дивовижною спільнотою! Від щирого серця ДЯКУЄМО ВАМ за все!»

Керівник виробництва Ленс Джеймс та менеджер спільноти Кріс Тріппі кажуть, що це був не вибір Versus Evil, а рішення материнської компанії.

Unfortunately our parent company has made the decision to lay off the entire team here at Versus Evil. So if anyone knows any open roles for Community Management, or assistant/associate Producer roles, I’d be happy to send my resume over. DMs open in the mean time~ — Chris 🤠 (@LetsGetTrippi) December 22, 2023

Компанія tinyBuild два роки тому придбала Versus Evil. Ця новина з’явилася наступного дня після того, як Atari оголосила про інвестиції $2 млн у tinyBuild. Раніше цього місяця tinyBuild заявила, що скорочуватиме робочі місця після «неймовірно складного року». Versus Evil – не перша жертва скорочення витрат tinyBuild. 5 грудня колишні співробітники розробника Hakjak Studios заявили, що її теж закрили.

Versus Evil була заснована у 2013 році колишнім директором з маркетингу ZeniMax Online Studios Стівом Ескаланте, який лише пару тижнів тому оголосив, що залишає Versus Evil і Red Cerberus.

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Джерело: IGN