Видавець The Banner Saga та Pillars of Eternity II, Versus Evil оголосила про закриття

Versus Evil, незалежний видавець, найбільш відомий іграми The Banner Saga від Stoic та Pillars of Eternity II: Deadfire від Obsidian, припиняє свою роботу.Колишні співробітники кажуть, що материнська компанія tinyBuild звільнила усю команду.

Today is a sad day. After 10 wonderful years, Versus Evil is shutting its doors. We’ve loved bringing you the best indie games we could find & sharing so many happy memories with you all, our amazing community! From the bottom of our hearts, THANK YOU for everything! ♥️

Керівник виробництва Ленс Джеймс та менеджер спільноти Кріс Тріппі кажуть, що це був не вибір Versus Evil, а рішення материнської компанії.

Unfortunately our parent company has made the decision to lay off the entire team here at Versus Evil.

So if anyone knows any open roles for Community Management, or assistant/associate Producer roles, I’d be happy to send my resume over.

DMs open in the mean time~

— Chris 🤠 (@LetsGetTrippi) December 22, 2023