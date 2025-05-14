Вийшов новий трейлер «Супермена» — без Генрі Кавілла, але з «суперкамео»

DC / Warner Bros.

DC випустила новий трейлер «Супермена» з Девідом Коренсветтом, який замінив Генрі Кавілла на «посаді» Людини зі сталі.

Відео починається з діалогу між Кларком Кентом та Лоїс Лейн (Рейчел Броснаген), яка заявляє, що хоче взяти в нього інтерв’ю, як у Супермена — що саме по собі дивно, враховуючи, що історично журналістка перебувала в блаженному невіданні про те, що Кларк і є Людиною зі сталі (хоча не виключено, що на початку фільму все так і є). Під час інтерв’ю виявляється, що Кент зіткнувся з критикою суспільства, а його дії «вивчатиме» сам міністр оборони США.

«Я зупинив війну!», — агресивно відповідає Кент, на що Лоїс зауважує, що той вторгнувся в іншу країну без дозволу.

Далі можна побачити кілька камео інших супергероїв, зокрема Метаморфо (Ентоні Керріган), Дівчину-Яструба (Ізабелла Мерсед), Зеленого Ліхтаря (Натан Філіон), Містера Терріфіка (Едді Гатегі), а також головного антагоніста фільму Лекса Лютора у виконанні Ніколаса Голта (актор, до речі, початково пробувався на роль Супермена). Ну і власне куди без собаки Крипто, який з’являється пару разів на відео, серед іншого дряпаючи обличчя Інженера (Марія Габріела де Фарія).

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)

Керує проєктом Джеймс Ганн, який взяв на себе написання сценарію та режисуру — це його перший великий проєкт з моменту, як він обійняв посаду співгенерального директора DC Studios.

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Нагадаємо, що перший тизер-трейлер фільму зібрав рекордні для DC і Warner Bros. 250 млн переглядів за добу (детальніше про те, які великодки показали у ньому можна прочитати тут). Згодом DC опублікувала ще кілька промо-відео, одне з яких висміяли в мережі за нібито невдалий CGI. Також раніше інсайдер Джефф Снайдер писав, що чорнова версія «Супермена», показана на закритій трансляції Джеймса Ганна, була «різновидом хаосу» і змусила Warner Bros. «нервувати» через майбутній фільм.

В українських кінотеатрах новий «Супермен» дебютує 10 липня.