Новини Кіно 28.05.2025 о 17:56 comment views icon

Вийшов трейлер мінісеріалу «Дим» / Smoke — нового детективу Apple TV+ про серійних паліїв

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Вийшов трейлер мінісеріалу «Дим» / Smoke — нового детективу Apple TV+ про серійних паліїв
Apple TV+

Торік Терон Еджертон дебютував на Netflix у гостросюжетному бойовику «Ручна поклажа», як молодий офіцер TSA, а нині приміряє на себе роль детектива в новому мінісеріалі Apple TV+ під назвою «Дим» / Smoke.

За сюжетом суворий слідчий з підпалів Дейві Гудсені (Еджертон) та його проблемна колега-детектив з поліції Мішель Кальдероне (Джерні Смоллетт) намагаються відшукати двох серійних паліїв, які влаштовують вогняний хаос у місті й кидають виклик поліції.

Серіал базується на історії, яка відбувалась у 90-х роках і початково була описана в 10 епізодах подкасту «Firebug»: кілька видавництв отримують дивний і водночас захопливий рукопис, який детально розказує про походження серії пожеж, які тероризували Південну Каліфорнію; поліція збентежена, оскільки не може зрозуміти, чи це талановита художня вигадка або ж зізнання серійного палія та вбивці?

Серед решти акторського складу: Рейф Сполл, Нтаре Гума Мбахо Мвайне, Ханна Емілі Андерсон, Анна Чламскі, Адіна Портер, Грег Кіннер та Джон Легуізамо.

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Шоуранером виступив Денніс Лігейн  (автор книги «Острів проклятих», екранізованої Мартіном Скорсезе у 2010 році), який возз’єднується з Еджертоном після роботи над хітовим «Чорним птахом».

Серіал «Дим» дебютує на Apple TV+ 27 червня з двома епізодами, решта сім виходитимуть щоп’ятниці до 15 серпня включно.

Раніше стримінг випустив тизер літніх прем’єр, де серед іншого показала перший кадр продовження «Повільних коней» / Slow Horses — шпигунського серіалу про відділ агентів-невдах з MI5 із хамовитим, але дуже харизматичним босом Джеком Лембом на чолі.

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