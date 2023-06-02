Вийшов український трейлер науково-фантастичного екшену «Творець» про боротьбу людства зі штучним інтелектом

Кінокомпанія 20th Century Studios оприлюднила український трейлер майбутнього фільму «Творець», події якого розгортаються в недалекому постапокаліптичному майбутньому. Цей науково-фантастичний екшен розповідає про протистояння людства і штучного інтелекту.

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З перших кадрів трейлеру розповідається, що штучний інтелект, який був покликаний забезпечити захист, підірвав ядерну боєголовку в Лос-Анджелесі. Очолити боротьбу за виживання людства випадає Джошуа, загартованому у спецопераціях колишньому агенту спецпідрозділу, котрий горює через зникнення своєї дружини. Його завербовують, щоб вистежити й вбити Творця – невловного архітектора прогресивного штучного інтелекту. Творець розробив таємничу зброю, здатну покласти край війні… і всьому людству. Тож Джошуа та команда елітних оперативників проникають у серце окупованої штучним інтелектом території. Однак там вони з’ясовують, що зброя кінця світу, яку їм доручили знищити, – це штучний інтелект у вигляді дитини.

Режисером фільму «Творець» став Ґарет Едвардс, який також знімав «Бунтар Один». Головні ролі виконали Джон Девід Вашинґтон («Тенет»), Джемма Чан («Вічні»), Кен Ватанабе («Початок»), Стерджілл Сімпсон, Меделін Юна Войлс та Еллісон Дженні.

Фільм «Творець» вийде в український прокат 28 вересня 2023 року.