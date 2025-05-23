Вийшов Xiaomi YU7 — електрокросовер із запасом ходу 835 км посуває Tesla Model Y

Xiaomi представила електричний кросовер Xiaomi YU7

Після гучного дебюту електричного седана SU7, Xiaomi не зволікала з другим кроком у світі електромобілів. Трохи більше ніж через рік компанія офіційно представила вже другу модель електромобіля — Xiaomi YU7. Це середньорозмірний кросовер із претензією на преміум і прямим прицілом на конкурентів на кшталт Tesla Model Y. Так, Xiaomi — вже не лише про смартфони й домашні гаджети.

Характеристики Xiaomi YU7

Попередні витоки щодо характеристик підтвердилися. Xiaomi YU7 має чималі розміри: 4999 мм у довжину, 1996 мм у ширину та 1608 мм у висоту. Колісна база становить цілих 3000 мм. Це більше, ніж у Model Y, а отже — більше простору в салоні та більше комфорту під час їзди.

Xiaomi YU7 буде доступний у трьох версіях:

YU7 RWD (задній привід): один мотор потужністю 235 кВт, крутний момент 528 Н·м. Розгін до 100 км/год займає 5,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

YU7 Pro AWD (повний привід): два мотори сумарною потужністю 365 кВт та крутним моментом 690 Н·м. Розгін від 0 до 100 км/год — за 4,27 секунди.

YU7 Max AWD: флагман з повним приводом, сумарною потужністю моторів 508 кВт й крутним моментом 866 Н·м. Присккрення до «сотні» — 3,2 секунди. В цьому випадку максимальна швидкість збільшена до 253 км/год.

Всі версії працюють на 800-вольтовій архітектурі з підтримкою швидкої зарядки 5.2С. Це дозволяє отримати до 620 км пробігу всього за 15 хвилин підзарядки. Характеристики батареї та автономності наступні:

YU7 RWD: батарея LFP місткістю 96,3 кВт·год, запас ходу 835 км (CLTC).

YU7 Pro AWD: та ж батарея, але запас ходу — 770 км.

YU7 Max AWD: батарея NCM більшою місткістю 101,7 кВт·год, але запас ходу ще менший — 760 км.

Для порівняння: Tesla Model Y в Китаї має максимальний запас ходу 719 км за циклом CLTC.

Дизайн та інтер’єр

Автомобіль доступний у дев’яти кольорах, зокрема у виразному зеленому, натхненному колумбійськими смарагдами, помаранчевому та металічному титані.

На вибір доступні 19- або 20-дюймові диски. Вага машини залежить від комплектації: від 2140 до 2460 кг. Серед дизайнерських цікавинок — ручки, які ховаються в кузов, підсвічуються й підтримують Ultra-Wideband для безключового доступу через смартфон.

Xiaomi YU7 розрахований на перевезення 5 людей, і всі вони отримають чималу порцію комфорту. Салон обшитий шкірою, передні сидіння з оббивкою Nappa в стилі «невагомості», можуть відкидатися на 123 градусів і мають 10-точковий масаж. Задні сидіння також регулюються електрично (до 135 градусів). Пасажири другого ряду отримали власний 6,68-дюймовий сенсорний екран для керування кліматом, музикою та навігацією.

На панелі розташувався гігантський 1,1-метровий дисплей HyperVision, що складається з трьох Mini LED екранів. Він показує все — від швидкості до сліпих зон й відтворення музики. ІНформаційно-розважальна платформа працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3. Система забезпечує швидке завантаження (1,35 секунди) та OTA-оновлення за 15 хвилин.

Безпека та автономні функції

На безпеку та допоміжні функції водіння Xiaomi зробила особливий акцент. Електромобіль має каркас безпеки із надміцної сталі, яка може витримувати напруження 2200 МПа, литу під тиском алюмінієву передню раму 20-в-1 та гібридний кузов зі сталі та алюмінію, який отримав назву «броньований каркас». Акумуляторний блок має посилену оболонку з куленепробивним покриттям. Xiaomi провела понад 50 тестів пасивної безпеки та конструктивно вдосконалила стійки A та B.

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Електромобіль отримав чип Nvidia Drive AGX Thor (продуктивність 700 TOPS), який забезпечує управління системою допомоги водінню. Стандартна комплектація всіх версій включає датчик LiDAR, радар 4D mmWave та камери з антибліковим ALD-покриттям. Всі ці датчики забезпечують інформацією власну розроблену Xiaomi систему допомоги водієві.

Xiaomi YU7 позиціюють як «преміальний електричний кросовер для сучасної еліти» — такі вже там у Xiaomi формулювання. Хоча офіційний цінник стане відомим лише у липні 2025 року, засновник компанії Лей Цзюнь уже спростував чутки про стартову ціну в 199 тис. юанів (€24900). Саме в липні новинка й має вийти на ринок і стати прямим суперником Tesla Model Y, продажі якої в Китаї за перші 4 місяці 2025 року просіли на 19,61%. В Європі продажі Tesla теж впали, компанія навіть опустилася нижче за BYD.

Попри статус «новачка» на ринку електромобілів, Xiaomi вже гучно заявила про себе: її перший електроседан SU7 розбирають як гарячі пиріжки — із березня 2024 року він може похвалитися показником у понад 258 тис. поставок. І цього вистачило, щоб компанія вийшла на 8-ме місце у світі серед продавців батарейних електромобілів у першому кварталі 2025 року з часткою ринку 2,8% — лише з однією моделлю!

Джерело: arenaev