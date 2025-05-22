Вийшов Xiaomi Civi 5 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 6000 мАг та… аромат кави за $416

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Civi 5 Pro з ціною від $416

Поки в центрі уваги презентації в Китаї сяяла флагманська серія Xiaomi 15s Pro з власним процесором Xring O1, компанія потайки підклала ще один сюрприз — Xiaomi Civi 5 Pro. Це вже четверте покоління «лайфстайл»-лінійки, яка робить ставку на дизайн, камери й тонкий корпус, але тепер отримала й потужніший «залізний» фундамент від Qualcomm.

Характеристики Xiaomi Civi 5 Pro

Дизайн телефону значною мірою спирається на симетрію та текстуру. Він має металеву рамку та дещо нішевий колір Iced American із ледь відчутним ароматом кави (серйозно, Xiaomi стверджує, що панель має кавову нотку, якщо це не помилка перекладу з китайської).

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro отримав 6,55-дюймовий OLED дисплей із вигинами по усім чотирьом граням. Панель підтримує роздільну здатність 1.5K, частоту оновлення 120 Гц та пікову яскравість 1400 ніт. Дисплей має подвійний отвір під фронтальні камери та симетричні рамки.

Новинка містить свіженький процесор Snapdragon 8s Gen 4, який, за словами Xiaomi, додає 31% до процесорної продуктивності, 49% до графічної продуктивності та 44% до ШІ-продуктивності у порівнянні з моделлю попереднього покоління. Щоб смартфон не перетворився на тостер, інженери встановили «тривимірну опуклу рідинну помпу» — по суті, нову випарну камеру. Конфігурація може мати 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища UFS 4.0.

Камера Xiaomi Civi 5 Pro створена у партнерстві з Leica. На задній панелі в круглому острівці розмістились три модулі:

50 Мп головний модуль з об’єктивом Summilux і оптичною стабілізацією

50 Мп «плаваючий» телефото модуль Samsung JN5 із 2-кратним оптичним зумом

12 Мп надширококутний модуль

Для автопортретів призначена 50-мегапіксельна фронтальна камера з «суперпрозорою нанопризмою» — світлочутливість підняли на 25% у порівнянні з попередньою моделлю.

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Смартфон отримує енергію від батареї місткістю 6000 мАгод та підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт. Навіть з таким досить великим акумулятором, товщина пристрою становить лише 7,45 мм, а вага — 184 г. Додаткові функції включають два стереодинаміки, вбудований в дисплей сканер відбитків пальців, підтримку Wi-Fi 7, NFC, ІЧ-порт та сумісність з аудіокодеком LDAC/LHDC 5.0.

Ціна

Попри передові компоненти, ціна Xiaomi Civi 5 Pro виявилась досить демократичною. Принаймні, в Китаї. Версія 12+256 ГБ коштує близько $416, 12+512 ГБ – близько $458, 16+512 ГБ – близько $500.

До звичайних кольорів Nebula Purple, Sakura Pink, Black та White також додається вже згаданий лімітований випуск Iced American з ароматом кави. Також пропонується лімітований подарунковий набір Lancôme Night Color із косметикою.

Джерело: gizmochina