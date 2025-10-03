Новини WTF 03.10.2025 comment views icon

Випадкова куля залишила без інтернету Даллас
Минулої п’ятниці тисячі жителів Далласу у Техасі залишились без інтернету через шалену кулю, яка перебила оптоволоконний кабель.

Співробітники компаній, що працюють віддалено, через це провалили важливі зустрічі, студенти втрачали доступ до мережі, а проведення транзакцій компаніями було заблоковане. За даними Spectrum, випадкова куля перебила оптоволоконний кабель, залишивши без доступу до мережі, мобільного зв’язку та телебачення 25 тис. абонентів.

Ремонтні бригади оперативно прибули на місце та відновили зв’язок упродовж наступних 3 годин. Збій охопив увесь житловий масив Даллас – Форт-Уерт, зачепивши Ірвінг, Арлінгтон та Плейно. Спочатку з’явились кілька повідомлень на DownDetector. Однак вже близько 13:00 місцеві форуми та соцмережі заповнили скарги та сповнені обурення повідомлення. Ремонті бригади оперативно відреагували на пошкодження.

“Наші бригади оперативно виконали необхідні ремонтні роботи та повернули клієнтам доступ до мережі. Просимо вибачення за доставлені незручності”, — заявив представник компанії Spectrum журналістам телеканалу FOX 4 News. 

Точне місце пошкодження не розголошується. Оптоволоконні кабелі слугують основною для передачі даних у мережі по всьому світу. Зазвичай їх прокладають під землею для захисту від негоди, аварій та вандалів. Однак у багатьох місцях, як от у Далласі, деякі оптоволоконні лінії простягаються над головою. Це не вперше, коли внаслідок стрілянини у США відбувається вимкнення інтернету. У 2022 році мережа Comcast в Окленді, штат Каліфорнія, вийшла з ладу після того, як хтось, ймовірно, вистрілив 17 разів у повітря, пошкодивши оптоволоконні лінії. Тоді без доступу до мережі залишились 30 тис. людей. Відключення сталось прямо перед важливим матчем НФЛ. 

Раніше у цьому році абоненти Spectrum у Колумбусі, штат Огайо, зіткнулися з дводенним відключенням зв’язку через шалені постріли, що пошкодили кабелі. Через кілька місяців постріли з дробовиків вивели з ладу зв’язок в іншому місті Огайо. А в червні інший інцидент у Spectrum був пов’язаний із пострілами з дробовика, що пошкодили лінії.

Ці події наочно демонструють, чому телекомунікаційні компанії закопують якнайбільше кабелів. Але це дорого. У містах, що розрослися, з неоднорідним регулюванням повітряні лінії електропередачі залишаються дешевшим і швидким рішенням (іноді в 10 разів дешевше за підземні кабелі).

Джерело: ZME Science

