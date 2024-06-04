Витік гри Nintendo зробив підрядник Google з правами адміна YouTube — просто поділився з другом

Підрядник Google використовував права адміністратора для доступу до приватної інформації облікового запису Nintendo на YouTube. Згідно з копією внутрішньої бази даних Google, яка потрапила у мережу кілька років тому, у 2017 році зображення трейлера майбутньої, тоді ще не названої та неанонсованої гри Nintendo Yoshi’s Crafted World, через це потрапили на Reddit.

Ця новина дає більше ясності щодо того, як саме користувач Reddit отримав зображення. На знімку екрана в дописі Reddit показано URL-адресу, яка починається з www.admin.youtube.com, яка є корпоративною сторінкою входу Google.

13 червня 2017 року користувач Reddit опублікував тему під назвою «Нова гра Yoshi (ймовірно, Woolly World 2) буде оголошена для Switch». Повідомлення містило фотографію екрана Macbook, на якій були мініатюри для відео під назвою «Yoshi для Nintendo Switch — офіційний трейлер гри — Nintendo E3 2017».

В одному коментарі він додав: «Мій друг працює в Google і він надіслав мені це фото. Це відео вже є на каналі Nintendo і буде доступно після оприлюднення».

Відповідно до бази даних, співробітник Google повідомив про це очевидне порушення самій Google. Запис містив посилання на публікації Reddit та коментарі автора.

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«Співробітник Google, мабуть, отримав доступ до приватних відео в обліковому записі Nintendo на YouTube вчора, зливши інформацію в інтернет задовго до публічного оголошення Nintendo E3».

У підсумку звіту вказується, що витік міг бути ненавмисним: «Колишній TVC [тимчасовий підрядник постачальника] завантажував відео за допомогою облікового запису адміністратора та поділився неопублікованою функцією Nintendo з другом. Інтерв’ю GI завершилося ненавмисним. Реактивне повідомлення надіслано».

Спільнота давно мала версію, що багато відомих розповсюджувачів інформації отримують її з подібних джерел, випадок став ще одним підтвердженням. Навмисно чи ні, а інформація була розповсюджена кимось, хто мав відношення до адміністрування YouTube.

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Джерело: 404media