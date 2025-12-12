Вже не Супердівчина: український трейлер розкрив Мілі Алкок як "Суперґьорл", але показав Лобо і Крема з Жовтих пагорбів

Суперґьорл / DC

Вийшов перший трейлер нового фільму DC про Супердівчину: неочікувано, але в українській варіації він отримав назву “Суперґьорл”.

Після короткої появи в “Супермені” та кількох витоків ми нарешті отримали повноцінний погляд на зірку “Дому дракона” Мілі Алкок в ролі Суперґьорл, вона ж Кара Зор-Ел, у двохвилинному тизер-трейлері, що супроводжується піснею Call Me від Blondie. Голова DC Джеймс Ганн раніше анонсував, що новий фільм стане “космічною пригодою” і це чітко видно з перших кадрів: тут є безліч локацій у стилі “Вартових галактики”, незграбні найманці та науково-фантастичний екшен.

Кара Зор-Ел, відома як Суперґьорл, роками намагалася триматися осторонь людських справ.Та коли невідомий і безжальний ворог завдає удару надто близько до дому, Кара вимушено об’єднується з неочікуваним напарником і вирушає у міжгалактичну подорож, сповнену помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначать її шлях.

Поряд з довгоочікуваним поверненням “пса-поганця” Крипто, трейлер “Суперґьорл” вперше демонструє Криптон в DCU, антагоніста Крема із Жовтих Пагорбів (Маттіас Шонертс) і короткий погляд на Лобо (Джейсон Момоа) — такого собі космічного байкера і мисливця за головами. Цікаво, що персонаж відсутній в оригінальному коміксі Woman of Tomorrow, тому його роль в історії певною мірою загадкова.

Натомість роль Руті Мері Нолл (Єва Рідлі) цілком зрозуміла: вона стане союзницею Кари, переслідуючи Крема заради помсти. Також очікуємо на камео Девіда Коренсвета, як Супермена. Режисером “Суперґьорл” виступив Крейг Гіллеспі (“Круелла”), а сценарій написала Ана Ногейра. Реліз в Україні запланований на 25 червня 2026 року.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)

Постер