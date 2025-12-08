З "Дому дракона" в космос: перший тизер фільму "Супердівчина" з Мілі Алкок

Кара Зор-Ел (Мілі Алкок) у тизері та офіційне лого "Супердівчини"

Джеймс Ганн представив перший тизер-трейлер фільму “Супердівчина”, в якому Мілі Алкок (молода Рейніра з “Дому дракона”) постає в ролі Кари Зор-Ел.

Новий образ відрізняється від того, який DC представив нам в новому “Супермені”: на цей раз персонажка Алкок виглядає принаймні тверезою і змінила свій фірмовий синій костюм на джинси, плащ та сонцезахисні окуляри. Не зважаючи на поштовхи вітру, Кара байдуже споглядає за приземленням космічного корабля — наче це простий автобус, який проїжджає повз неї на зупинці.

Ганн у підписі до відео анонсував, що повноцінний трейлер вийде цього тижня. Однак навіть з тизеру зрозуміло, що фільм обіцяє бути суттєво похмурішим, аніж “Супермен” зі своєю яскравою колірною палітрою. Власне, цьому відповідає й сам сюжет.

“Ми побачимо різницю між Суперменом, якого відправили на Землю та виховували люблячі батьки з самого дитинства, та Супердівчиною, яка росла на уламку Криптона, і яка перші 14 років свого життя спостерігала, як усі навколо неї гинуть жахливими способами”, — розповідав раніше Ганн. “Вона набагато жорсткіша, вона не зовсім та Супердівчина, яку ми звикли бачити”.

Очікується, що фільм “Супердівчина” засновуватиметься на серії коміксів 2022 року “Жінка завтрашнього дня”, написаних Томом Кінгом та проілюстрованих Білкіс Евелі. В цій історії Кара Зор-Ел, вона ж двоюрідна сестра Супермена, об’єднується з молодою дівчиною-інопланетянкою (Єва Рідлі), прагнучи помститися за вбивство свого батька, та вирушає у небезпечну космічну подорож інопланетними світами.

В фільмі також з’являться такі персонажі як Крем з Жовтого Пагорба (Маттіас Шонертс) та жорстокий міжгалактичний мисливець за головами Лобо (Джейсон Момоа). Девід Крумгольц та Емілі Бічем зіграють батьків Кари, Зор-Ела та Алуру Ін-Зе відповідно. Режисером виступив творець “Круелли” Крейг Гіллеспі, а Ана Ногейра з “Щоденників вампіра” адаптувала сценарій.

“Супердівчина” — це зокрема, космічна пригода”, — каже Ганн. “Як “Вартові галактики”. “Ліхтарі” — окрема тема. Просто ми будуємо довший, більший світ з усіх цих різних частин, і всі вони об’єднуються та перетинаються іноді в сюжетному ключі, а іноді просто в стилі, знаєте, “Ось ще один шматочок світу”.

Зйомки “Супердівчини” офіційно завершились у травні, прем’єра попередньо запланована на 26 червня 2026 року. Щодо “Супермена”, то наразі триває робота над продовженням, яке, як очікується, об’єднає Кларка Кента та Лекса Лютора в боротьбі проти нового ворога, ймовірно, Брейніака.