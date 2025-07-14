Новини Кіно 14.07.2025 comment views icon

Супермен — є, Супердівчина на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Супермен — є, Супердівчина на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Міллі Алкок у серіалі «Дім дракона» і Супердівчина з коміксів / HBO, DC

В мережі з’явились перші фото із Мілі Алкок в костюмі Супердівчини — ще однієї супергероїні, яка отримає нове втілення і власний фільм в оновленому всесвіті DC.

Раніше ми бачили Алкок у ролі Супердівчини лише зі спини, тоді як нові знімки, опубліковані (і згодом видалені) гримеркою фільму, дають змогу роздивитись її повноцінно — з належним макіяжем, зачіскою та в супергеройському костюмі.

«Завдання — підфарбувати волосся Міллі за один день… за день до того, як вона почне роботу. Прийнято!» — написала Ліндсі Макалістер в Instagram. «Якою ж вона була витривалою, переживши зміну часових поясів через те, що напередодні прилетіла до Атланти, а потім їй довелося просидіти в моєму кріслі загалом 8 годин».

«Супердівчина» на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Перші кадри з Міллі Алкок в образі Супердівчини

Власне, ці кадри навряд здивують тих, хто вже переглянув новий фільм про Супермена, оскільки саме там, як і йшлося в попередніх витоках, вперше з’являється Супердівчина з DCU:

Поки Кларк зцілюється у Фортеці Самотності, з’являється Супердівчина, яка є справжньою власницею пса Крипто. Щоправда, персонажка п’яна, а костюм її заплямований. Супермен каже роботам з Фортеці, що Супердівчина любить літати на планети з червоним сонцем, щоб напитися, оскільки на планетах з жовтим сонцем, це стає неможливим через її суперметаболізм. «Дякую, що постежив за ним, суко!» — каже персонажка Алкок Супермену, посилаючись на Крипто, що не надто вподобали фанати.

«Супердівчина» на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Мілл Алкок під час знімань / DC

Зважаючи на це камео, можна припустити, що тон фільму про «Супердівчину» буде подібним.

«Ми побачимо різницю між Суперменом, якого відправили на Землю та виховували люблячі батьки з самого дитинства, та Супердівчиною, яка росла на уламку Криптона, і яка перші 14 років свого життя спостерігала, як усі навколо неї гинуть жахливими способами», — розповідав раніше Ганн. «Вона набагато жорсткіша, вона не зовсім та Супердівчина, яку ми звикли бачити».

На екрані в останні роки персонажку втілювали Мелісса Бенойст у серіалі CBS і CW «Супердівчина» (який тривав шість сезонів) і Саша Калле в повнометражному фільмі 2023 року «Флеш».

Майбутній фільм «Супердівчина» від DC заснований на серії коміксів 2022 року «Супердівчина: Жінка завтрашнього дня», написаних Томом Кінгом та проілюстрованих Білкіс Евелі. У коміксах Супердівчина (також відома як Кара Зор-Ел) є двоюрідною сестрою Супермена, яка об’єднується з молодою дівчиною-інопланетянкою (Єва Рідлі), прагнучи помститися за вбивство свого батька. Разом вони вирушають у небезпечну космічну подорож інопланетними світами, стикаючись з могутніми ворогами та моральними дилемами.

Міллі Алкок, яка раніше здобула популярність завдяки ролі молодої Рейніри Таргарієн у серіалі «Дім дракона», була першою кандидаткою на нову «Супердівчину», яку Ганн привів показати своєму колезі Пітеру Сафрану. Серед решти акторського складу: Маттіас Шонертс, який зіграє лиходія Крема з Жовтого Пагорба, а також Джейсон Момоа у ролі жорстокого міжгалактичного мисливця за головами Лобо. Девід Крумгольц та Емілі Бічем зіграють батьків Кари, Зор-Ела та Алуру Ін-Зе відповідно.

Сценаристка Ана Ногейра («Щоденники вампіра») адаптувала комікс для великого екрана, а Крейг Гіллеспі («Круелла») виступив режисером.

У травні 2025 року Ганн оголосив про офіційне завершення зйомок фільму «Супердівчина». Прем’єра в кінотеатрах попередньо запланована на 26 червня 2026 року.

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