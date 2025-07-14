Супермен — є, Супердівчина на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC

Міллі Алкок у серіалі «Дім дракона» і Супердівчина з коміксів / HBO, DC

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В мережі з’явились перші фото із Мілі Алкок в костюмі Супердівчини — ще однієї супергероїні, яка отримає нове втілення і власний фільм в оновленому всесвіті DC.

Раніше ми бачили Алкок у ролі Супердівчини лише зі спини, тоді як нові знімки, опубліковані (і згодом видалені) гримеркою фільму, дають змогу роздивитись її повноцінно — з належним макіяжем, зачіскою та в супергеройському костюмі.

«Завдання — підфарбувати волосся Міллі за один день… за день до того, як вона почне роботу. Прийнято!» — написала Ліндсі Макалістер в Instagram. «Якою ж вона була витривалою, переживши зміну часових поясів через те, що напередодні прилетіла до Атланти, а потім їй довелося просидіти в моєму кріслі загалом 8 годин».

Власне, ці кадри навряд здивують тих, хто вже переглянув новий фільм про Супермена, оскільки саме там, як і йшлося в попередніх витоках, вперше з’являється Супердівчина з DCU:

Поки Кларк зцілюється у Фортеці Самотності, з’являється Супердівчина, яка є справжньою власницею пса Крипто. Щоправда, персонажка п’яна, а костюм її заплямований. Супермен каже роботам з Фортеці, що Супердівчина любить літати на планети з червоним сонцем, щоб напитися, оскільки на планетах з жовтим сонцем, це стає неможливим через її суперметаболізм. «Дякую, що постежив за ним, суко!» — каже персонажка Алкок Супермену, посилаючись на Крипто, що не надто вподобали фанати.

Зважаючи на це камео, можна припустити, що тон фільму про «Супердівчину» буде подібним.

«Ми побачимо різницю між Суперменом, якого відправили на Землю та виховували люблячі батьки з самого дитинства, та Супердівчиною, яка росла на уламку Криптона, і яка перші 14 років свого життя спостерігала, як усі навколо неї гинуть жахливими способами», — розповідав раніше Ганн. «Вона набагато жорсткіша, вона не зовсім та Супердівчина, яку ми звикли бачити».

На екрані в останні роки персонажку втілювали Мелісса Бенойст у серіалі CBS і CW «Супердівчина» (який тривав шість сезонів) і Саша Калле в повнометражному фільмі 2023 року «Флеш».

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Майбутній фільм «Супердівчина» від DC заснований на серії коміксів 2022 року «Супердівчина: Жінка завтрашнього дня», написаних Томом Кінгом та проілюстрованих Білкіс Евелі. У коміксах Супердівчина (також відома як Кара Зор-Ел) є двоюрідною сестрою Супермена, яка об’єднується з молодою дівчиною-інопланетянкою (Єва Рідлі), прагнучи помститися за вбивство свого батька. Разом вони вирушають у небезпечну космічну подорож інопланетними світами, стикаючись з могутніми ворогами та моральними дилемами.

Міллі Алкок, яка раніше здобула популярність завдяки ролі молодої Рейніри Таргарієн у серіалі «Дім дракона», була першою кандидаткою на нову «Супердівчину», яку Ганн привів показати своєму колезі Пітеру Сафрану. Серед решти акторського складу: Маттіас Шонертс, який зіграє лиходія Крема з Жовтого Пагорба, а також Джейсон Момоа у ролі жорстокого міжгалактичного мисливця за головами Лобо. Девід Крумгольц та Емілі Бічем зіграють батьків Кари, Зор-Ела та Алуру Ін-Зе відповідно.

Сценаристка Ана Ногейра («Щоденники вампіра») адаптувала комікс для великого екрана, а Крейг Гіллеспі («Круелла») виступив режисером.

У травні 2025 року Ганн оголосив про офіційне завершення зйомок фільму «Супердівчина». Прем’єра в кінотеатрах попередньо запланована на 26 червня 2026 року.