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WhatsApp дозволить надсилати зображення в оригінальному розмірі (без зміни якості)

WhatsApp дозволить надсилати зображення в оригінальному розмірі (без зміни якості)

Код, помічений WABetaInfo в останній бета-версії застосунку WhatsApp для Android, передбачає, що незабаром користувачі зможуть надсилати зображення без стиснення.

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Unrecognizable

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Наразі WhatsApp вже дозволяє обирати якість зображень перед відправленням — є варіанти “автоматично”, “найкраща якість” та “заощадження даних”. Однак у будь-якому варіанті ці зображення стискаються для забезпечення швидшої передачі даних, що займає менше місця для зберігання.

Нова функція включена в бета-версію WhatsApp для Android 2.23.2.11, але перебуває в стадії розробки й тому поки що недоступна для бета-тестерів. 

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На відміну від оновлення, яке раніше вводило налаштування якості зображень для користувачів WhatsApp, не згадується, чи буде ця нова функція також поширюватися на відео, надіслані на платформі. В іншому випадку існує обхідний шлях, який дозволяє користувачам уникнути стиснення контенту у WhatsApp — можна просто змінити розширення файлу, надіславши його як документ. 

Графіка випуску функції наразі немає. 

Раніше у WhatsApp з’явилась функція Message Yourself, яка дозволяє надсилати повідомленням самому собі. Це може бути корисним для зберігання у застосунку нотаток, нагадувань та списків покупок.

У WhatsApp з’явилася функція надсилання повідомлень самому собі

Джерело: The Verge


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