WhatsApp дозволить надсилати зображення в оригінальному розмірі (без зміни якості)

Код, помічений WABetaInfo в останній бета-версії застосунку WhatsApp для Android, передбачає, що незабаром користувачі зможуть надсилати зображення без стиснення.
Наразі WhatsApp вже дозволяє обирати якість зображень перед відправленням — є варіанти “автоматично”, “найкраща якість” та “заощадження даних”. Однак у будь-якому варіанті ці зображення стискаються для забезпечення швидшої передачі даних, що займає менше місця для зберігання.
📝 WhatsApp beta for Android 2.23.2.11: what’s new?
WhatsApp is working on sending photos in their original quality, for a future update of the app!https://t.co/loR2jZPaSP pic.twitter.com/3ry6GKuS1P
— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2023
Нова функція включена в бета-версію WhatsApp для Android 2.23.2.11, але перебуває в стадії розробки й тому поки що недоступна для бета-тестерів.
На відміну від оновлення, яке раніше вводило налаштування якості зображень для користувачів WhatsApp, не згадується, чи буде ця нова функція також поширюватися на відео, надіслані на платформі. В іншому випадку існує обхідний шлях, який дозволяє користувачам уникнути стиснення контенту у WhatsApp — можна просто змінити розширення файлу, надіславши його як документ.
Графіка випуску функції наразі немає.
Раніше у WhatsApp з’явилась функція Message Yourself, яка дозволяє надсилати повідомленням самому собі. Це може бути корисним для зберігання у застосунку нотаток, нагадувань та списків покупок.
У WhatsApp з’явилася функція надсилання повідомлень самому собі
Джерело: The Verge