WhatsApp дозволить надсилати зображення в оригінальному розмірі (без зміни якості)

Код, помічений WABetaInfo в останній бета-версії застосунку WhatsApp для Android, передбачає, що незабаром користувачі зможуть надсилати зображення без стиснення.

Наразі WhatsApp вже дозволяє обирати якість зображень перед відправленням — є варіанти “автоматично”, “найкраща якість” та “заощадження даних”. Однак у будь-якому варіанті ці зображення стискаються для забезпечення швидшої передачі даних, що займає менше місця для зберігання.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.2.11: what’s new?

WhatsApp is working on sending photos in their original quality, for a future update of the app!https://t.co/loR2jZPaSP pic.twitter.com/3ry6GKuS1P

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2023