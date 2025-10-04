Новини Технології 04.10.2025 comment views icon

Wi-Fi навчився "бачити": ШІ перетворює радіосигнали на точні зображення кімнати

Технологія LatentCSI за допомогою ШІ дозволяє "бачити" кімнату очима Wi-Fi / Depositphotos

Wi-Fi-пристрої постійно обмінюються сигналами між собою, створюючи середовище, насичене відбитими хвилями. Ці радіосигнали взаємодіють не лише між передавачем і приймачем, а й відбиваються від стін, меблів та всіх предметів у приміщенні. У результаті вони містять інформацію про розташування об’єктів у просторі. Такі дані називаються Wi-Fi CSI (Channel State Information — інформація про стан каналу), і раніше їх уже використовували для побудови грубих тривимірних моделей кімнати. Але тепер штучний інтелект зробив цю технологію набагато точнішою.

Дослідники з Токійського інституту науки створили метод, який поєднує латентні дифузійні моделі зі сигналами Wi-Fi CSI, щоб генерувати високоякісні зображення приміщень. Раніше візуалізація на основі CSI була можлива, але мала низьку роздільну здатність і вимагала надто великих обчислювальних ресурсів. Тепер ШІ заповнює “прогалини”, які сам сигнал не може передати, і робить результат фотореалістичним.

Новий метод отримав назву LatentCSI, бо він переносить дані Wi-Fi не у звичайний “піксельний простір”, а в так званий латентний простір — стиснуте представлення зображення, яке використовують сучасні генеративні моделі, наприклад Stable Diffusion. Іншими словами, система бере “сирі” сигнали Wi-Fi, перетворює їх у формат, зрозумілий ШІ, і подає в попередньо натреновану модель Stable Diffusion 3 із модифікованим енкодером, який замість фото сприймає радіодані. Завдяки цьому LatentCSI працює швидше й ефективніше за попередні підходи.

Ключові слова тут — “попередньо натренована”. Дослідники спершу роблять реальні фотографії кімнати й навчають модель на цих зображеннях. Тому ШІ вже “знає”, як виглядає приміщення, а сигнали Wi-Fi лише уточнюють поточний стан — наприклад, скільки людей зараз усередині, де вони стоять і як розташовані предмети. По суті, ШІ виконує основну обчислювальну роботу, а Wi-Fi забезпечує актуальні дані про зміну простору в реальному часі.

Результати, які може дати LatentCSI / Nagano et al., LatentCSI (arXiv:2506.10605v3, 2025), CC BY-SA 4.0.)

Отже у LatentCSI є важливе обмеження: технологія працює лише з моделями, які вже навчені розпізнавати конкретне середовище. Інакше кажучи, ви не можете просто надіслати до свого інтернет-провайдера дані з роутера й отримати зображення своєї квартири. Але якщо врахувати, що сучасні маршрутизатори вже здатні виявляти рух, такі розробки можуть викликати серйозні питання щодо конфіденційності. Навіть якщо уявити корисні сценарії, як-от розумні системи безпеки, медичний моніторинг чи допомога людям із вадами зору, усе одно виникає ризик зловживання. На щастя, поки що LatentCSI — лише лабораторний експеримент.

LatentCSI демонструє, як швидко розвивається злиття радіотехнологій і штучного інтелекту. Якщо раніше Wi-Fi сприймали лише як засіб передачі даних, тепер він може стати “оком”, здатним бачити через стіни. Це відкриває шлях до нових застосувань — від безконтактних систем контролю до розумних будинків майбутнього, але водночас ставить нові етичні питання про межі приватності.

Джерело: tomshardware

