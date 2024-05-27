Windows 11 Recall працює й без NPU — програму запустили на старому Snapdragon 7c+, процесори x86-x64 поки недоступні

Ентузіаст з’ясував, що для нової програми Recall у Windows 11 не потрібна наявність нейропроцесора (NPU) у процесорі. Функцією Recall є запис всього, що відбувається на ПК для відновлення або пошуку даних. Втім, програма працювала не на звичайному x86-x64 процесорі, а на ПК зі старішим процесором Snapdragon 7c+.
Відповідно до офіційних вимог до апаратного забезпечення для Recall потрібен ПК Copilot+ із 16 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ накопичувача даних та чип NPU з продуктивністю 40+ TOPS. Зараз лише ПК процесорами Snapdragon X Elite та Plus відповідають цим вимогам.
Making great progress enabling Recall on current Arm64 hardware, no fancy X Elite in sight! ✨
Should theoretically work on Intel/AMD too, OEMs only received Arm64 specific ML model bundles so there’s not much I can do yet.
Here’s a small demo video showing off screenray 🪄 pic.twitter.com/w57fF1LxiN
— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 23, 2024
На системі зі звичайним процесором програма не працювала, оскільки намагалася завантажити модель ШІ для x64, якої не існує. Тож знадобився старий комп’ютер з ARM-процесором Snapdragon 7c+. Основна технологія Recall успішно працювала на ньому без окремого чипа NPU, хоча нейропроцесор потрібний для деяких завдань.
Програма Recall включена лише у Windows 11 24H2 Build 26100.712, яку нещодавно випустили для тестувальників, але вона прихована. Навіть якщо відкрити Recall, інтеграція ШІ не працюватиме, оскільки моделі x64 ще недоступні.
Інтеграція Windows 11 Recall спочатку перевіряє, чи є на ПК NPU. У програмі за потреби можна вибрати, на якому обладнанні запускати ШІ. У випадку цього ПК із Snapdragon 7c+ Recall покладалася на процесор.
Recall зможе працювати на наявних системах Intel та AMD без чипів NPU, але доведеться зачекати до виходу x64 AI. І хоча NPU не є обов’язковим для Recall, Microsoft може не захотіти вмикати ці функції для відеокарт або іншого обладнання, здатного обробляти модель.
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Джерело: Windows Latest
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