Windows 11 Recall працює й без NPU — програму запустили на старому Snapdragon 7c+, процесори x86-x64 поки недоступні

Ентузіаст з’ясував, що для нової програми Recall у Windows 11 не потрібна наявність нейропроцесора (NPU) у процесорі. Функцією Recall є запис всього, що відбувається на ПК для відновлення або пошуку даних. Втім, програма працювала не на звичайному x86-x64 процесорі, а на ПК зі старішим процесором Snapdragon 7c+.

Відповідно до офіційних вимог до апаратного забезпечення для Recall потрібен ПК Copilot+ із 16 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ накопичувача даних та чип NPU з продуктивністю 40+ TOPS. Зараз лише ПК процесорами Snapdragon X Elite та Plus відповідають цим вимогам.

Making great progress enabling Recall on current Arm64 hardware, no fancy X Elite in sight! ✨

Should theoretically work on Intel/AMD too, OEMs only received Arm64 specific ML model bundles so there’s not much I can do yet. Here’s a small demo video showing off screenray 🪄 pic.twitter.com/w57fF1LxiN — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 23, 2024

На системі зі звичайним процесором програма не працювала, оскільки намагалася завантажити модель ШІ для x64, якої не існує. Тож знадобився старий комп’ютер з ARM-процесором Snapdragon 7c+. Основна технологія Recall успішно працювала на ньому без окремого чипа NPU, хоча нейропроцесор потрібний для деяких завдань.

Програма Recall включена лише у Windows 11 24H2 Build 26100.712, яку нещодавно випустили для тестувальників, але вона прихована. Навіть якщо відкрити Recall, інтеграція ШІ не працюватиме, оскільки моделі x64 ще недоступні.

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Інтеграція Windows 11 Recall спочатку перевіряє, чи є на ПК NPU. У програмі за потреби можна вибрати, на якому обладнанні запускати ШІ. У випадку цього ПК із Snapdragon 7c+ Recall покладалася на процесор.

Recall зможе працювати на наявних системах Intel та AMD без чипів NPU, але доведеться зачекати до виходу x64 AI. І хоча NPU не є обов’язковим для Recall, Microsoft може не захотіти вмикати ці функції для відеокарт або іншого обладнання, здатного обробляти модель.

Джерело: Windows Latest

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