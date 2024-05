Windows 11 Recall працює й без NPU — програму запустили на старому Snapdragon 7c+, процесори x86-x64 поки недоступні

Ентузіаст з’ясував, що для нової програми Recall у Windows 11 не потрібна наявність нейропроцесора (NPU) у процесорі. Функцією Recall є запис всього, що відбувається на ПК для відновлення або пошуку даних. Втім, програма працювала не на звичайному x86-x64 процесорі, а на ПК зі старішим процесором Snapdragon 7c+.

Відповідно до офіційних вимог до апаратного забезпечення для Recall потрібен ПК Copilot+ із 16 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ накопичувача даних та чип NPU з продуктивністю 40+ TOPS. Зараз лише ПК процесорами Snapdragon X Elite та Plus відповідають цим вимогам.

Making great progress enabling Recall on current Arm64 hardware, no fancy X Elite in sight! ✨

Should theoretically work on Intel/AMD too, OEMs only received Arm64 specific ML model bundles so there’s not much I can do yet.

Here’s a small demo video showing off screenray 🪄 pic.twitter.com/w57fF1LxiN

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 23, 2024