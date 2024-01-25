Новини IT-бізнес 25.01.2024 о 09:05 comment views icon

Вартість Microsoft перевищила $3 трлн — вперше за майже 50-річну історію компанії

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Інтерес інвесторів до компанії зростає на тлі буму штучного інтелекту.

Як пише The Verge, Microsoft стала другою після Apple компанією, яка досягла оцінки у $3 трлн, після того, як її акції зросли на 1,5% під час торгів в середу.

Apple вперше зафіксувала рекордну ринкову капіталізацію у $3 трлн два роки тому, і згодом ще кілька разів досягала цієї віхи. Водночас цього місяця Microsoft ненадовго обігнала виробника iPhone за вартістю, приміривши на себе звання найдорожчої у світі компанії.

Вартість Microsoft перевищила $3 трлн — вперше за майже 50-річну історію компанії

Акції Microsoft демонструють зростання останніми місяцями, оскільки компанія продовжує впроваджувати штучний інтелект у свої продукти, оголошуючи про оновлення чи не щотижня. Корпорація також інвестувала $10 млрд в OpenAI — стартап, який створив нині найпопулярнішого чатбота з ШІ ChatGPT.

Для порівняння: у 2019 році акції Microsoft стартували з ціною $107 за «‎штуку», тоді як поточна вартість сягає $404.

Вартість Microsoft перевищила $3 трлн — вперше за майже 50-річну історію компанії

Очікується, що попит на послуги штучного інтелекту разом із хмарними обчисленнями для їх підтримки забезпечить довгострокові тенденції зростання Microsoft. За оцінками Bloomberg Intelligence, у 2024 фінансовому році дохід галузі зросте на 15%, швидше за зростання в технологічному секторі в цілому.

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