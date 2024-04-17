XDefiant — перша гра Ubisoft з офіційною українською локалізацією

Ну що ж, Ubisoft, з початком, і дуже чекаємо українську в майбутніх іграх Assassin’s Creed та Far Cry.

Get ready for our Server Test Session!

📅 – April 19-21

⏰ – Starts 10:00AM PT

🎮 – PC, XBOX S | X, PS5

💥 PRELOAD NOW! 💥

🔗 – https://t.co/SbTaQSH69H pic.twitter.com/2D4BLz6O8C — XDefiant (@PlayXDefiant) April 16, 2024

Ubisoft, схоже, потроху наближається до релізу XDefiant, багатостраждального умовно-безоплатного аркадного шутера з боями 6 на 6. Вчора розробники анонсували технічний стрес-тест, щоб перевірити готовність серверів до повноцінного релізу. Одночасно стартувало попереднє завантаження гри на PC, PS5 та Xbox Series X|S, і з’ясувалася головна новина — гра матиме офіційну (текстову) українську локалізацію прямо з коробки. І це перша така гра Ubisoft, яка, пригадуємо, має два великі офіси в Україні (Київ та Одеса).

Поки окрім того, що це перша гра @Ubisoft українською, нічого сказати не можу. Але, якщо ваша ласка, зверніть на цей free-to-play проект вашу увагу, аби компанія й надалі додавала локалізацію до прийдешніх проектів 😉#XDefiant #укртві #dpaladin #локалізація https://t.co/hXl5hTJRpX — Dark Paladin (@_DPaladin) April 16, 2024

Курс-професія "Motion Designer" від Skvot. Навчіться створювати 2D- та 3D-анімації у софтах After Effects, Cinema 4D та Octane Render. Протягом курсу ви створите 14 моушн-роликів, 2 з яких — для реального клієнта. Детальніше про курс

Тестування відбуватиметься з 19 до 21 квітня — охочі можуть записатися на тест за цим посиланням. Під час стрес-тесту за виконання завдань можна отримати кілька нагород — ексклюзивні скіни для зброї та бустер XP, що збільшує отримуваний досвід для розблокування різних поліпшень зброї. Зокрема, передбачено три нагороди: скін MP5 Shamrock (просто за запуск гри), скін M9 Ember (команда гра) та бустер (х3) XP для зброї (за досягнення 18 рівня). Усі предмети стануть доступні в день релізу шутера.

Щодо XDefiant, це динамічна аркадна стрілялка з героями франшиз Ubisoft — загалом п’ять фракцій, до яких увійдуть, зокрема, хакери з Watch Dogs і колишні спецпризначенці з Ghost Recon. Змінювати фракції можна під час матчу, так само як і комплект зброї. На релізі гра матиме 14 різних карт, а далі з розвитком проєкту з’являтимуться нові локації, фракції, зброя і режими.

У XDefiant все ще немає дати релізу — Ubisoft неодноразово встановлювала внутрішні часові рамки, але їх щоразу зсували, востаннє — на кінець лютого 2024 року. Наприкінці березня Том Хендерсон випустив розслідування про жахливу робочу атмосферу всередині Ubisoft — співробітники анонімно розповіли про токсичну атмосферу, привілейованих з клубу ‘The Boys Club’ («Клуб хлопців»), куди входили як чоловіки, так і жінки, гнітюче сумну ситуацію з мережевим кодом і бажання топменеджменту скопіювати Call of Duty. Після цього Ubisoft, зі слів Хендерсона, влаштувала хвилю страйків блогерам, які освітлювали ситуацію на YouTube. Водночас виконавчий продюсер XDefiant Марк Рубін у відповідь на розслідування заявив, що копіювати Call of Duty ніхто не збирався, а шутер переносили з однієї причини — серйозні технічні проблеми в мережевому коді та соціальних системах.

Ubisoft все ще перебуває у глибокій творчій кризі — раніше Том Хендерсон в іншому ґрунтовному розслідуванні розповідав про серйозні внутрішні проблеми шостої за кількістю співробітників геймдев-компанією у світі. Якщо цікаво, криза почалася раніше і відтоді краще не стало — ось тут розповідали.

Хай там що, а українцям безперечно варто звернути увагу на XDefiant, адже від цього напряму залежать перспективи появи української локалізації у майбутніх іграх Ubisoft.