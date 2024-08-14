Xiaomi 15 Ultra приписують 4 камери, включаючи 200-мегапіксельний перископ

Наразі Xiaomi працює над лінійкою смартфонів Xiaomi 15. Як очікується, базові моделі Xiaomi 15 та 15 Pro вийдуть ближче до кінця цього року, а топова версія Xiaomi 15 Ultra надійде у продаж вже на початку 2025 року. Вона отримає покращену камеру, запевняє інсайдер Digital Chat Station.

Зазначається, що Xiaomi тестує дві конфігурації 15 Ultra. Одна з них включає чотири модулі головної камери, в тому числі 200-мегапіксельний перископічний телефото модуль на базі сенсора Samsung ISOCELL HP9, представленого в червні. Це узгоджується з витоком минулого тижня від інсайдера Ice Universe, який також згадав, що модель Ultra матиме сенсор на 200 Мп і чотири камери.

Сенсор HP9 виділяється своїм форматом 1/1,4 дюйма та 200 млн пікселів, кожен розміром 0,56 мікрометра. Така висока щільність пікселів забезпечує детальне захоплення зображення. Сенсор використовує тетрапіксельну технологію та може об’єднувати пікселі в конфігурацію 4×4, перетворюючись на 12-мегапіксельний датчик із більшими пікселями розміром 2,24 мікрометра. Це дозволяє покращити фотографування в умовах слабкого освітлення, захоплюючи більше світла для отримання чіткіших і яскравіших зображень.

Сенсор HP9 підтримує алгоритм ремозаїки, який забезпечує 2- або 4-кратний режими масштабування в сенсорі. У поєднанні з телеоб’єктивом із 3-кратним оптичним збільшенням він може забезпечувати 12-кратне збільшення, зберігаючи якість зображення.

Крім того, HP9 використовує мікролінзи з високим показником заломлення, які точніше фокусують світло на кольорових фільтрах RGB. Це покращує чутливість до світла на 12% і підвищує точність автофокусування на 10% порівняно з попередником, що забезпечує кращу роботу в умовах слабкого освітлення та чіткіші та яскравіші фотографії.

Джерело: gizmochina

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