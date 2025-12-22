Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня

Виток маркетингових матеріалів Xiaomi 17 Ultra / Weibo

Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra вийде за кілька днів. Його фотографії та інші дані активно просочувалися в інтернет останніми вихідними, багато з них — від самої компанії.

Останні фото, опубліковані у соціальній мережі Weibo та у китайській пресі, розкривають наступність дизайну. Віцепрезидентка і директорка з маркетингу Xiaomi Group Сюй Фей також поділилася відео зі смартфоном у руках у своєму профілі в Toutiao. Смартфон у білому кольорі, котрий вона тримає в руках, досить добре можна роздивитися з кількох ракурсів. Деталі блоку камер не такі помітні, але підтверджують попередні зображення. Логотип Leica розташований посередині круглого острівця.

Як підтверджує finance.sina.com.cn, Xiaomi 17 Ultra буде оснащений трьома камерами позаду, основна використовує OmniVision OV50X, новий флагманський сенсор китайського виробництва, розміром 1 дюйм та з технологією LOFIC третього покоління. Також оснащений абсолютно новим 200 МП перископічним телеоб’єктивом Leica, модуль якого на 35% більший, ніж у Xiaomi 15 Ultra та отримав оптичну сертифікацію Leica APO. Це перший продукт компанії, створений за новою “стратегічною моделлю спільної творчості”, укладеною між Xiaomi та Leica.

За неофіційними даними, Xiaomi 17 Ultra матиме повністю плоский дисплей з закругленими кутами. Також в X з’явилося фото коробки апарату, але з закритими деталями зображення та скриншоти програми камери. На зображеннях, окрім звичайних положень масштабування 0,6x, 1x та 2x, також видно діапазон 3–4,3-кратного збільшення, який, ймовірно, охоплює фокусні відстані від 70 мм до 100 мм, а за ним можна побачити опцію 8,6x масштабування.

Джерело згадує “безперервний оптичний зум Leica 200 МП” та ”високу оптичну якість”, діафрагму від F/2.2 при 70 мм до F/2.9 при зумі 100 мм, і обидва варіанти є незначним зниженням порівняно з попередником. Однак 1/1.4” сенсор ISOCELL HPE є суттєвим оновленням порівняно з 1/2.51” IMX858. Notebookcheck підсумовує, що виробник пропонує не більший діапазон масштабування, ніж у Xiaomi 15 Ultra, але зум вищої якості. Xiaomi також показала фото перископічного модуля флагмана у порівнянні зі значно меншим модулем попередника та перше офіційне фото зі смартфона.

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь раніше підтвердив, що телефон буде дорожчим за попередника. У своєму повідомленні 18 грудня в Weibo Xiaomi фактично підтвердила презентацію смартфона “наступного тижня”, хоча зазвичай Ultra виходять у лютому. Джерела вказують на 25 грудня.