Xiaomi 17 Ultra: перші живі фото підтверджують радикальні зміни камери

Xiaomi 17 Ultra з комплектом для фотографів

Xiaomi готується представити свій новий флагманський камерафон Xiaomi 17 Ultra. Офіційна презентація очікується наприкінці цього місяця в Китаї. Хоч компанія ще мовчить про характеристики, витоки не зупиняються. У мережі з’явилися свіжі шпигунські фото смартфона, які дають можливість розглянути його задні камери навіть через захисний чохол.

На знімках видно, що Xiaomi 17 Ultra отримає потрійну основну камеру, причому виробник, схоже, змінив підхід до компонування модулів. Хоч чохол приховує більшу частину блоку камер, крізь вирізи чітко видно три об’єктива. Один з них має характерну квадратну форму — це перископний телеоб’єктив, який зазвичай відповідає за великий оптичний зум. Поруч можна помітити спалах та ще кілька отворів під додаткові датчики.

Раніше в мережі також з’явилися фото комплекту для фотографів для цієї моделі. Вони показали, що смартфон може зберегти круглий модуль камер, як у Xiaomi 15 Ultra, але тепер — з трьома сенсорами замість чотирьох. Водночас є шанс, що компанія повністю змінить дизайн і зробить модуль схожим на той, що встановлюють у Xiaomi 17 Pro та 17 Pro Max — прямокутної форми.

Інші витоки описують конкретну конфігурацію камери Xiaomi 17 Ultra:

основний сенсор 50 Мп, можливо OmniVision OV50X з великим дюймовим форматом;

перископний телеоб’єктив 200 Мп — дуже висока роздільна здатність для зум-камери;

ультраширококутний модуль 50 Мп.

Цей перехід з чотирьох камер на три має підкреслити ставку на якість кожного сенсора окремо, а не на кількість.

Зовні пристрій на фото має металеву рамку зі вставками під гвинти, але поки незрозуміло, чи це тестовий зразок, чи такий вигляд отримає комерційна версія.

Під капотом Xiaomi 17 Ultra, ймовірно, отримає флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ще є чутки й про велику батарею місткістю від 6000 до 7000 мА·год.

