Офіційно: смартфони Xiaomi 17 представлять 25 вересня, анонс пропонує перший погляд на базову версію

Xiaomi / Gizmochina

Xiaomi підтвердила дату запуску серії Xiaomi 17 — усі три смартфони представлять в Китаї вже цього четверга, 25 вересня. Того ж дня очікуємо на анонс планшетів Pad 8.

Нова лінійка смартфонів Xiaomi, яка раптово отримала нову нумерацію, щоб конкурувати з iPhone 17, включає базовий Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max, які працюватимуть на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Інших деталей щодо апаратного забезпечення компанія поки не надає, але дражнить, що Xiaomi 17 стане “найпотужнішим стандартним флагманом” на сьогодні; тоді як 17 Pro позиціонують як “найкращий компактний флагман у сфері обробки зображень”, а 17 Pro Max як “вершину в технологіях обробки зображень Xiaomi”.

Очікується, що Xiaomi 17 та 17 Pro отримають 6,3” OLED-дисплеї з надтонкими рамками. Обидва Pro запропонують другий екран на задній панелі, який виводитиме сповіщення, відображатиме час, взаємодію зі штучним інтелектом тощо, поряд з функцією повноцінного використання камери для селфі. Серед іншого нам обіцяють значні покращення акумулятора: від 7000 мАг у звичайній моделі до 7500 мАг у Pro Max; навіть компактному 17 Pro приписують батарею ємністю 6300 мАг з підтримкою бездротової зарядки.

Що стосується камер, то, за чутками, 17 Pro та Pro Max отримали потрійну 50 МП камеру: з основним сенсором SmartSens 590, надширококутним об’єктивом та перископічним телеоб’єктивом з підтримкою макрозйомки. Раніше відомий інсайдер розкрив потенційну вартість Xiaomi 17 Pro, який нібито коштує на 45% менше iPhone 17 Pro.

Джерело: Gizmochina