CEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екрана

У короткій демонстрації Лу Вейбін показав обидва флагманських смартфони поруч та відповів на кілька питань про Xiaomi 17 Pro Max та нову лінійку.

За словами генерального директора, випуск смартфонів в Китаї буде присвячений Національному дню, тобто вони з’являться напередодні 1 жовтня. Він каже, що китайські користувачі “обов’язково” зможуть взяти Xiaomi 17 у святкові подорожі, тобто у них буде достатньо часу, щоб замовити та отримати телефони.

Вейбін назвав базовий Xiaomi 17 (якому досі приділялося не так багато уваги у витоках) “найпотужнішою стандартною версією в історії”. Апарат пропонуватиме кращі характеристики за ціною свого попередника. Він повідомив, що телефони Xiaomi 17 Pro коштуватимуть на китайському ринку від $700 до $850 залежно від конфігурації, а Pro Max можна буде придбати за ціною від $850 до $1000. Голова компанії зазначив, що у майбутньому, якщо наявні ринкові тенденції зберігатимуться, споживачі “обов’язково відчують тенденцію до зростання”.

Лінійка Xiaomi 17 не використовуватиме власні чипи Xring, а натомість покладатиметься на Snapdragon 8 Elite Gen 5. На старті нових телефонів Xiaomi отримає ексклюзивне вікно запуску, перш ніж інші бренди запровадять процесор. Ще в травні на Computex Qualcomm підтвердила, що саміт Snapdragon відбудеться з 23 по 25 вересня, у перший його день очікується презентація нового процесора.

Коли CEO запитали про подібність Xiaomi 17 Pro та iPhone 17 Pro, він уточнив, що хоча порівняння можливі, дизайн прямокутного модуля камер був запозичений у Xiaomi 11 Ultra 2021 року. За словами Лу Вейбіна, задній екран 17 Pro має на меті порушити монотонність на ринку та внести щось нове. Він заперечує зміну назви на Xiaomi 17 Pro Max з огляду на нову лінійку iPhone та пряму подібність блоків камер, хоча остання здається очевидною. Також він повідомив, що Xiaomi не планує тонкий телефон, як Air.

На питання щодо можливого додаткового споживання енергії другим екраном Xiaomi 17 Pro президент компанії відповів, що енергоспоживання та стійкість до падінь були розглянуті під час створення апарату. Xiaomi інвестувала 1 млрд юанів ($140 млн) у створення заднього екрана, технології зробили його дорогим та важким для імітації конкурентами.

Другий дисплей підтримує керування дзвінками, музикою, інформування про подорожі, зворотний відлік часу та повноцінне використання камери, включаючи відео, фото та, звичайно ж, селфі. Все працює як на зовнішньому екрані складаних телефонів. Коротка демонстрація показує більшість з цих режимів.

Лу Вейбін позиціює Xiaomi 17 Pro як суттєве технологічне покращення без помітного здорожчання. Передусім завдяки екрану Magic Back Screen та впровадженню чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 вперше на ринку.

Джерела: InnoGyan, GSMArena