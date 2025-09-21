Новини Пристрої 21.09.2025 comment views icon

CEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екрана

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

CEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екрана

У короткій демонстрації Лу Вейбін показав обидва флагманських смартфони поруч та відповів на кілька питань про Xiaomi 17 Pro Max та нову лінійку.

За словами генерального директора, випуск смартфонів в Китаї буде присвячений Національному дню, тобто вони з’являться напередодні 1 жовтня. Він каже, що китайські користувачі “обов’язково” зможуть взяти Xiaomi 17 у святкові подорожі, тобто у них буде достатньо часу, щоб замовити та отримати телефони.

Вейбін назвав базовий Xiaomi 17 (якому досі приділялося не так багато уваги у витоках) “найпотужнішою стандартною версією в історії”. Апарат пропонуватиме кращі характеристики за ціною свого попередника. Він повідомив, що телефони Xiaomi 17 Pro коштуватимуть на китайському ринку від $700 до $850 залежно від конфігурації, а Pro Max можна буде придбати за ціною від $850 до $1000. Голова компанії зазначив, що у майбутньому, якщо наявні ринкові тенденції зберігатимуться, споживачі “обов’язково відчують тенденцію до зростання”.

Лінійка Xiaomi 17 не використовуватиме власні чипи Xring, а натомість покладатиметься на Snapdragon 8 Elite Gen 5. На старті нових телефонів Xiaomi отримає ексклюзивне вікно запуску, перш ніж інші бренди запровадять процесор. Ще в травні на Computex Qualcomm підтвердила, що саміт Snapdragon відбудеться з 23 по 25 вересня, у перший його день очікується презентація нового процесора.

Коли CEO запитали про подібність Xiaomi 17 Pro та iPhone 17 Pro, він уточнив, що хоча порівняння можливі, дизайн прямокутного модуля камер був запозичений у Xiaomi 11 Ultra 2021 року. За словами Лу Вейбіна, задній екран 17 Pro має на меті порушити монотонність на ринку та внести щось нове. Він заперечує зміну назви на Xiaomi 17 Pro Max з огляду на нову лінійку iPhone та пряму подібність блоків камер, хоча остання здається очевидною. Також він повідомив, що Xiaomi не планує тонкий телефон, як Air.

На питання щодо можливого додаткового споживання енергії другим екраном Xiaomi 17 Pro президент компанії відповів, що енергоспоживання та стійкість до падінь були розглянуті під час створення апарату. Xiaomi інвестувала 1 млрд юанів ($140 млн) у створення заднього екрана, технології зробили його дорогим та важким для імітації конкурентами.

Спецпроєкти
Переходимо на serverless-архітектуру, посилили кіберзахист. Інтерв'ю з Дмитром Соболєвим, CIO ОРАНТА
Енергоефективні рішення ATMOSFERA: економимо мільйони на електроенергії

Другий дисплей підтримує керування дзвінками, музикою, інформування про подорожі, зворотний відлік часу та повноцінне використання камери, включаючи відео, фото та, звичайно ж, селфі. Все працює як на зовнішньому екрані складаних телефонів. Коротка демонстрація показує більшість з цих режимів.

CEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екранаCEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екранаCEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екранаCEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екранаCEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екранаCEO Лу Вейбін порівняв Xiaomi 17 Pro Max та варіант Apple: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екрана

Лу Вейбін позиціює Xiaomi 17 Pro як суттєве технологічне покращення без помітного здорожчання. Передусім завдяки екрану Magic Back Screen та впровадженню чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 вперше на ринку.

Джерела: InnoGyan, GSMArena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110
Ви неправильно його тримаєте: у Pixel 10 Pro XL стрибає гучність під час запису відео
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500
Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Винен iPhone: випуск смартфонів Xiaomi 16 скасовано, у вересні презентують Xiaomi 17
Xiaomi 17 Pro: відео демонструє роботу другого дисплея
Порівняння Apple iPhone 17 Pro та 16 Pro: що нового з’явилося
Порівняння камер Apple iPhone 17, Air та 17 Pro: в перших двох різниця непомітна, а селфі-камера — "оновлення року"
Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215
Xiaomi Redmi G27Q 2026: ігровий монітор з 2K, 200 Гц та HDR400 лише за $112
Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%
"Просто змініть телефон": тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків
Android заборонить APK неперевірених розробників з 2026 року
Представлений Vivo V60: потрійна Zeiss камера, батарея 6500 мА•год у найтоншому корпусі та ціна від $425
Вийшли монітори Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 і ще дві моделі
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
Apple чекає успіх: 68% користувачів планують оновитися до iPhone 17
Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати