Xiaomi 17 Pro Max переграв Apple: другий екран на широкому блоці камер

Дисплей на усю ширину Xiaomi 17 Pro Max відрізнятиме власника у натовпі. Поряд з ним важко буде хизуватися iPhone 17 Pro Max, у якому на цьому місці проста заглушка.

Xiaomi показала тизер нового флагмана та офіційно розкрила таким чином його зовнішність. Вигляд телефона відповідає попереднім витокам, котрі представили його фото в реальних умовах, на яких, однак, важко було роздивитися саме екран під чорним склом.

Зображення на обкладинці недовго використовувалося офіційним акаунтом Xiaomi у Weibo, перш ніж було видалене, а потім з’явилося знов. Також з’явився офіційний тизер, котрій фактично показав увесь апарат, крім основного екрана. Помітно, що другий дисплей, крім демонстрації годинника, може виконувати й інші завдання — допомагати під час селфі, відтворювати зображення, інформацію від застосунків тощо.

Не вперше виникає паралель з Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 року. Телефон теж мав широкий блок камер та зовсім невеличкий екранчик 1,1” AMOLED. Дійсно, можна стверджувати, що компанія переймає дизайн — але лише в самої себе.

Якщо з iPhone 17 Pro Max вже все зрозуміло, то Samsung поки зберігає інтригу. У нещодавньому витоку дизайну майбутньої лінійки Galaxy S26 Edge теж має широкий блок камер. Рендери демонструють суцільну стінку без додаткових елементів, але поки це лише попередні дані.

Крім офіційної інформації, з’явилися деякі цікаві дані про нові флагмани. Виробник анонсував Xiaomi Super Island у HyperOS 3, котрий, вочевидь, розвиває ідею Apple Dynamic Island. Також у мережі з’явився фрагмент інтерфейсу з кнопкою, котра нагадує “скляний” дизайн iOS 26.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Нагадаємо, вчора голова компанії Лу Вейбін офіційно перейменував серію Xiaomi 16 в Xiaomi 17, щоб “йти в ногу” з американським конкурентом. Також він оголосив склад лінійки, в яку увійде базовий смартфон “без підвищення ціни”, а також моделі 17 Pro та 17 Pro Max. Президент повідомив, що вони отримають найновіший процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (так, у Quallcom теж зміна брендингу). Xiaomi 17 офіційно виходять у вересні, і потік анонсів свідчить про швидкий запуск.

Джерела: GizmoChina, 2