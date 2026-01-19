Новини Пристрої 19.01.2026 comment views icon

Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max і підтвердила велику батарею

Redmi Turbo 5 Max отримав чип Dimensity 9500s і найбільшу батарею в лінійці Xiaomi

Xiaomi готується до запуску нового смартфона Redmi Turbo 5 Max. Компанія раніше підтвердила використання процесора Dimensity 9500s у цій моделі та натякала на надзвичайну місткість батареї. Цей чип обіцяє рівень продуктивності, близький до флагманського, і саме з ним Xiaomi планує вивести новинку на ринок. А тепер китайська компанія повністю розкрила дизайн пристрою та підтвердила високу місткість акумулятора.

Судячи з офіційних рендерів, задня панель Redmi Turbo 5 Max майже не відрізняється від Redmi Turbo 4 Pro (з процесором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4) за загальною стилістикою. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп — ймовірно, це той самий модуль з діафрагмою f/1.5, що використовується в Turbo 4 Pro. Йому компанію складе другий модуль, який, найімовірніше, виконує роль ультраширококутної камери.

Фронтальна частина смартфона отримала дисплей із тонкими рамками з усіх чотирьох боків. Як і в нещодавніх преміальних моделях Xiaomi, рамки мають однакову товщину по периметру. Фронтальну камеру розмістили у круглому отворі по центру верхньої частини екрана.

Окрім дизайну, Xiaomi підтвердила одну з ключових характеристик Turbo 5 Max. Згідно з тизерами, смартфон оснащений акумулятором місткістю 9000 мА·год, що є суттєвим кроком уперед порівняно з Turbo 4 Pro (7550 мА·год). Компанія зазначає, що завдяки енергоефективності нового процесора та додатковим оптимізаціям автономність буде на рівні смартфонів з батареями на 10000 мА·год. У будь-якому разі саме ця модель має найбільший акумулятор серед усіх смартфонів у портфоліо Xiaomi.

Точну дату презентації Redmi Turbo 5 Max поки не назвали, але запуск у Китаї очікується найближчим часом. На глобальному ринку смартфон, імовірно, з’явиться під назвою Poco X8 Pro Max.

Джерело: notebookcheck



