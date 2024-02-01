Xiaomi тизерить міжнародну версію флагманських 14 та 14 Pro. Анонс скорше за все відбудеться в кінці лютого на MWC

Серія Xiaomi 14 поки доступна лише на китайському ринку, проте готується до міжнародного анонсу. Принаймні так можна оцінити тизер від Xiaomi India.

Серія Xiaomi 14 містить Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro, і хоча компанія не згадує ці телефони у своєму пості, можна з упевненістю сказати, що мова йде саме про 14, оскільки в ньому згадується партнерство Xiaomi з Leica, а обидва телефони оснащені об’єктивами Leica.

#Xiaomi has been at the forefront of Smartphone innovation, while #Leica has built a legacy of excellence in iconic cameras. Get ready to reimagine smartphone photography with a partnership that pushes boundaries. ✨ Stay tuned for something revolutionary. #XiaomixLeica pic.twitter.com/gzaMJA8Zz4 — Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 1, 2024

Xiaomi 14 і 14 Pro можуть дебютувати на міжнародній виставці MWC наприкінці цього місяця, принаймні серія 13 була представлена на світових ринках минулого року на MWC. До цих телефонів може приєднатися ще не анонсований Xiaomi 14 Ultra, передає GSMArena.

Xiaomi 14 і 14 Pro працюють на базі SoC Snapdragon 8 Gen 3 і мають схоже апаратне забезпечення, з відмінностями у дисплеї та акумуляторі. Модель Pro також має 50-Мп камеру зі змінною діафрагмою.