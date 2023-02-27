Анонс глобальних версій Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro – ціни вищі за китайські (€500-1300), а вибір конфігурацій обмежений

Компанія Xiaomi вивела на глобальний ринок відразу три смартфони серії Xiaomi 13. Пристрої виявилися дорожчими, ніж у Китаї, а виріб конфігурацій невеликий.

Xiaomi 13 Lite

Найбільш доступна модель Xiaomi 13 Lite пропонує користувачам 6,55-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. У пристрої використовується процесор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 2.2.

Смартфон Xiaomi 13 Lite має потрійну камеру на задній панелі. Вона включає 50-мегапіксельний основний (Sony IMX766), 8-мегапіксельний надширококутний та 2-мегапіксельний макро модулі. Фронтальна камера отримала два сенсори з роздільною здатністю 32 і 8 Мп (сенсор глибини сцени). Батарея має місткість 4500 мАг, підтримується швидке заряджання потужністю 67 Вт, є модуль NFC. Пристрій має розміри 159,2×72,7×7,23 мм і масу 171 р. Смартфон працює під керуванням версії Android 12 з оболонкою MIUI 14. Ціна Xiaomi 13 Lite в конфігурації 8/128 ГБ становить €500.

Xiaomi 13

Ця модель отримала компактніший 6,36-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. У цьому випадку застосовується більш продуктивний процесор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X RAM та 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0.

Основна камера на задній панелі містить 50-мегапіксельний головний модуль (Sony IMX800) з оптичною системою стабілізації зображення, 10-мегапіксельний телефото модуль та 12-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера – одинарна 32-мегапіксельна. Місткість батареї становить 4500 мАг. У цьому випадку на додаток до швидкого заряджання потужністю 67 Вт також підтримується швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт. Тут вже доступна ОС Android 13 з оболонкою MIUI 14. Ціна Xiaomi 13 складає €1000.

Xiaomi 13 Pro

Смартфон Xiaomi 13 Pro оснащений 6,73-дюймовим дисплеєм Samsung E6 AMOLED з роздільною здатністю 3200х1440 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1900 ніт. Процесор Snapdragon 8 Gen 2 доповнений оперативною пам’яттю LPDDR5X об’ємом 12 ГБ та вбудованим сховищем UFS 4.0 місткістю 256 або 512 ГБ.

Смартфон Xiaomi 13 Pro отримав потрійну камеру. Вона включає головний 50-мегапіксельний 1-дюймовий сенсор Sony IMX989, доповнений об’єктивом Leica з діафрагмою f/1,9 та стабілізацією зображення Hyper OIS. Також є 50-мегапіксельний телефото модуль і 50-мегапіксельний надширококутний модуль. На передній панелі розташувалася 32-мегапіксельна фронтальна камера. Батарея Xiaomi 13 Pro має місткість 4820 мАг. Підтримується швидке провідне заряджання потужністю 120 Вт, швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт і реверсивне бездротове заряджання потужністю 10 Вт. ОС Android 13 доповнена оболонкою MIUI 14. Ціна Xiaomi 13 Pro в Європі починається з позначки €1300 за молодшу конфігурацію пам’яті.

З урахуванням озвучених цін, смартфони Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro виявилися одними з найдорожчих пристроїв у Європі. Наприклад, флагман Samsung Galaxy S23 Ultra з 256 ГБ пам’яті коштує близько €1180.

Xiaomi разом з іншими китайськими компаніями призупинили діяльність в Україні після повномасштабного вторгнення росії та продовжують бізнес в країні-агресорі.

Джерело: gadgettendency 1, 2