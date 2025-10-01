Новини Пристрої 01.10.2025 comment views icon

Xiaomi випустила Redmi TV X 2026 для геймерів — телевізор 85" Mini LED з частотою до 288 Гц за $675

Вадим Карпусь

Xiaomi випустила Redmi TV X 2026 для геймерів — телевізор 85" Mini LED з частотою до 288 Гц за $675

Xiaomi представила новий телевізор Redmi TV X 2026, який підіймає планку для доступних 4K-моделей, поєднуючи величезну 85-дюймову Mini LED-панель та топові функції за доволі демократичну ціну. Спершу він виходить у Китаї, а глобальний старт очікується на початку наступного року.

Характеристики Redmi TV X 2026

Ця новинка є прямим наступником торішнього Redmi TV X 2025 і пропонує суттєве оновлення, головним акцентом якого стала Mini LED-технологія, вперше для серії Redmi TV. Redmi TV X 2026 отримав 85-дюймову Mini LED-панель із 640 зонами локального затемнення та піковою яскравістю до 1200 ніт. Це дозволяє досягати рівня чорного, близького до OLED, і дуже насичених кольорів.

Телевізор обладнано датчиком освітлення, який автоматично підлаштовує яскравість і колірну температуру під навколишні умови. Для кіноманів передбачено режим Filmmaker Mode: він вимикає всі додаткові функції обробки зображення (згладжування руху, ШІ-апскейлінг, шумозаглушення), щоб максимально точно передати задум режисера.

Разом з тим Redmi TV X 2026 явно розрахований на ігрову аудиторію. Він підтримує:

  • 4K 144 Гц — базова частота оновлення для плавної картинки.
  • До 288 Гц у спеціальному режимі, щоправда, з пониженням роздільності до 2560×1440.
  • VRR (змінна частота оновлення).
  • AMD FreeSync Premium із наднизькою затримкою в 4 мс.
  • Dolby Vision Gaming для HDR-ігор.
  • Спеціальний Game Mode з пресетами під різні жанри.

За обробку зображення та програмні функції відповідає процесор MediaTek MT9655 із чотирма ядрами Cortex-A73 та графікою Mali-G52 MC1. Його доповнюють 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ сховища. Працює телевізор на новій оболонці HyperOS 3. Акустична система складається з двох динаміків потужністю по 15 Вт. Є підтримка Dolby Atmos.

Redmi TV X 2026 має широкий набір портів:

  • 3× HDMI (два з підтримкою HDMI 2.1 та eARC),
  • 2× USB (один із них USB 3.0),
  • AV-вхід, ATV/DTMB, Ethernet, оптичний S/PDIF.

Бездротові можливості включають Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, інфрачервоний сенсор, підтримку AirPlay та Miracast. Також телевізор інтегрується в екосистему Mi Home.

Ціна

Новий телевізор Redmi TV X 2026 вже доступний у Китаї за 4 800 юанів (близько $675). Він випускається виключно в 85-дюймовому розмірі. Про глобальну ціну та дату виходу поки що інформації немає. Але враховуючи досвід із попередніми моделями, варто згодом чекати появи цієї новинки на міжнародних ринках. Можливо, під іншим брендом.

Раніше Xiaomi представила один із найдорожчих моніторів у своїй історії — Redmi Monitor G Pro 27U.

Джерело: notebookcheck

