Xiaomi YU7 вичавлює Tesla Model Y з Китаю: постачання за два місяці, черга на рік, але страхувальники вже звітують

Tesla Model Y тривалий час утримувала лідерство серед електромобілів. Це не лише найпопулярніший електрокар, а й автомобіль, який на певний час став бестселером серед усіх моделей авто глобально. Але тепер його позиції опинилися під серйозним тиском. У Китаї на продажі Model Y відчутно вплинув вихід Xiaomi YU7.

Компанія Xiaomi одразу чітко дала зрозуміти, що YU7 створювався як конкурент Tesla Model Y. Під час презентації на початку року китайський виробник порівнював практично кожну характеристику та ціну зі світовим бестселером Tesla. І це було закономірно, адже за більшістю параметрів YU7 виглядає дуже вигідно на фоні оновленої версії Model Y.

Xiaomi оголосила амбітну ціль — перевершити Model Y за продажами. Старт виявився надзвичайно вдалим: за лічені хвилини після презентації компанія зібрала понад 200 тис. попередніх замовлень.

Попри те, що поставки YU7 стартували лише два місяці тому, вплив нової моделі вже відчутний. Дані зі страхових реєстрацій показують, що в останні три місяці YU7 активно витісняє Model Y на китайському ринку. Про це повідомляє ThinkerCar.

Обсяг попередніх замовлень YU7 буквально “струснув” увесь сегмент компактних електричних SUV у Китаї. Згодом ажіотаж трохи спав, коли стало зрозуміло, що нові клієнти зможуть отримати авто не раніше наступного року. Водночас Xiaomi ще потрібно наростити виробництво, щоб задовольнити цей інтерес. Але тепер, коли поставки вийшли на рівень понад 3 тис. авто на тиждень, темпи Tesla знижуються й залишаються далекими від колишніх пікових показників.

Аналітики вже порівнюють ситуацію з тим, як перша модель Xiaomi — седан SU7 — вплинула на Tesla Model 3. Протягом року SU7 стабільно випереджав Model 3 за обсягами продажів. На початку цього місяця у Tesla з’явилася надія на відновлення позицій, але ситуація швидко повернулася до звичного сценарію.

Згідно з реєстраційною статистикою, продажі Tesla в Китаї з початку року впали на 6%.

