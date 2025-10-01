Новини Кіно 01.10.2025 comment views icon

"Як і з фільмами Кубрика": Френсіс Форд Коппола хоче вдруге подивитись "Одну битву за іншою", але з дивної причини

Френсіс Форд Коппола хоче вдруге подивитись "Одну битву за іншою" з Ді Капріо, але з дивної причини
Френсіс Коппола відреагував на новий кінохіт Пола Томаса Андерсона. Фото: Instagram і кадри з фільму "Одна битва за іншою"

Режисер культового “Хрещеного батька” Френсіс Форд Коппола написав власний відгук про “Одну битву за іншою” — нову чорну комедію Пола Томаса Андерсона з Ді Капріо в головній ролі.

Ще до повноцінного релізу в кінотеатрах фільм зібрав масу захопливих відгуків від критиків, а Стівен Спілберг зізнався, що настільки його вподобав, що переглянув тричі. Тепер приклад колеги-режисера хоче наслідувати й Коппола, хоча з досить незвичної причини.

“Кілька днів тому я пішов в кінотеатр в Римі, щоб переглянути фільм Пола Томаса Андерсона “Одна битва за іншою”, разом з великою аудиторією”, — пише Коппола в Instagram. “Утім, через те, що мій слух не досить добрий, а субтитри транслювались італійською, цей досвід був доволі складним”.

Френсіс Форд Коппола хоче вдруге подивитись "Одну битву за іншою" з Ді Капріо, але з дивної причини

Режисер додав ще є великим шанувальником “унікальних фільмів Андерсона”, з часів “Ночей в стилі буггі” (1997) і його улюбленого “Кохання, що збиває з ніг” (2002). 

“Що мені подобається у його фільмах — це те, що він дозволяє вам формувати власну думку, не применшуючи при цьому свою. Так само, як із фільмами Кубрика, я хотів би подивитися цей ще раз…”, — додав Коппола, з планами на більш комфортний перегляд стрічки “Одна битва за іншою”.

Нагадаємо, що Френсіс Коппола переніс операцію на серці, коли перебував у турі Італією з повторним прокатом “Мегалополіса”. На релізі фільм отримав суперечливі відгуки та приніс досить скромну касу, надалі режисер анонсував “перемонтаж” з поверненням раніше вирізаних сцен снів — рішення, яке, зі слів Копполи, змусило людей говорити про те, що “фільм дуже дивний”.

“Одна битва за іншою” тим часом стартувала з рекордних для Пола Томаса Андерсона $48,5 млн в прокаті. Фільм вільно адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай” під сучасні реалії, де головним героєм виступає колишній хіпі, а нині алкоголік Боб Фергюсон (Ді Капріо), який починає зустрічатися з колишньою жінкою полковника Стівена Джея Локджо — білого супремасиста, що планує помститися коханцям і викрадає доньку Фергюсона.

Рецензія на фільм “Одна битва за іншою” / One Battle After Another

