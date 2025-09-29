Фільм "Одна битва за іншою" стартував з "рекордних" $48,5 млн в прокаті і 96% на Rotten Tomatoes

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одна битва за іншою"

Чорна комедія “Одна битва за іншою” Пола Томаса Андерсона принесла режисеру особистий рекорд — як за рівнем касових зборів, так і за оцінками.

У дебютний вікенд стрічка заробила $48,5 млн по всьому світу, де лише $22,4 млн прийшлися на Північну Америку. Це найбільший дебют в кар’єрі режисера і 11-й за ліком фільм для виконавця головної ролі Леонардо Ді Капріо, що зібрав понад $20 млн на старті вдома.

Разом з тим слід звернути увагу на бюджет стрічки, який перевищив $100 млн (зокрема, через велику кількість сцен із погонями та перестрілками). Для беззбитковості, за інформацією Deadline, “Одна битва за іншою” має заробити щонайменше вдвічі більше.

Зі слів деяких профільних видань, ця стрічка вже стала головним претендентом на “Оскар”. І це не перебільшення, як буває зазвичай, оскільки оцінки глядачів відповідні: “A” від CinemaScore з 74% однозначних рекомендацій. На Rotten Tomatoes стрічка має 96% від критиків та 85% від глядачів, де перша так само рекордна для режисера (попередні не перевищували 91%, як і не опускались нижче 79%, що є достатньо високим показником). Що тут можна ще додати, якщо сам Стівен Спілберг настільки вподобав фільм, що переглянув його тричі.

Нагадаємо, що “Одна битва за іншою” вільно адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай” під сучасні реалії. Головним героєм виступає колишній хіпі, а нині наркоман і алкоголік Боб Фергюсон (Ді Капріо), який починає зустрічатися з темпераментною жінкою Профідією, що колись була у стосунках з полковником Стівеном Джеєм Локджо — білим супремасистом, що планує помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку Фергюсона, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Оглядач ITC Олександр Наумець поставив стрічці рідкісні 10 з 10 можливих балів.

“Одна битва за іншою” — не просто черговий бойовик чи політична драма, це той рідкісний випадок, коли кіно одночасно розважає й змушує думати. Пол Томас Андерсон створив роботу, що вміє дивувати кожною сценою, гратися з очікуваннями та водночас залишати після себе щось більше, ніж видовищні кадри… У результаті маємо картину, яка буде знаковим представником цього десятиліття, а також з часом стане класикою, та закарбується у пам’яті тих, хто по-справжньому закоханий в кіно”, — з рецензії ITC.

Джерело: Deadline, Forbes