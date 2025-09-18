"Фільм десятиліття": критики у захваті від чорної комедії з Ді Капріо, 98% на Rotten Tomatoes і 96/100 від Metacritic

Новий фільм Пола Томаса Андерсона “Одна битва за іншою” з Леонардо Ді Капріо в головній ролі швидко наближається до звання найвище оціненого фільму останнього десятиліття.
На цей час у стрічки 98% на Rotten Tomatoes і 96/100 від Metacritic (зверніть увагу, що відгуків на цей час вже багато), а в рецензіях звучать такі сміливі характеристики як “фільм десятиліття”, “шедевр”, “миттєва класика” і подібне.
Чорна комедія “Одна битва за іншою” адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай”. Головним героєм виступає колишній хіпі, а нині наркоман і алкоголік Боб Фергюсон, який починає зустрічатися з темпераментною жінкою Профідією, яка колись була у стосунках з полковником Стівеном Джеєм Локджо — білим супремасистом, що планує помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку Фергюсона, що призводить до непередбачуваних наслідків.
Фільм має бюджет у понад $130 млн та зірковий акторський склад з Леонардо Ді Капріо, Шоном Пенном та Бенісіо дель Торо. Режисер Пол Томас Андерсон раніше зрежисував “Магнолію” (1999) та “Нафту” (2007), а також адаптував інший твір Пінчона у “Вродженій ваді” (2009).
- “У найближчі роки, коли його покажуть по телевізору пізно вночі, неможливо буде відключитися. Це один із таких фільмів. Холодна, миттєва класика”, — Empire.
- “Одна битва за іншою” — це сплеск адреналіну, з яким інші блокбастери року здаються жалюгідно неповноцінними. Пол Томас Андерсон кидає кінематографічну гранату в цьому невпинному бойовику. Його обов’язково потрібно подивитися в IMAX”, — MovieWeb.
- “Попри всю свою дотепність, Андерсон може бути холоднокровним, інтелектуальним режисером, а емоційна теплота Ді Капріо в цій ролі це врівноважує. Драма та комедія тут співіснують з надзвичайною віртуозною легкістю”, — BBC.
- “Захопливий, напружений та своєчасний кримінальний трилер. Зустрічайте нову американську класику”, — NY Movie Guru.
- “Шокуючий фільм, який не стримує своєї суворості, коли йдеться про наш нинішній політичний клімат — а також про те, наскільки божевільним та абсурдним є реальне життя. Ді Капріо та Пенн вкотре доводять, що вони актори покоління, але Дель Торо перевершує сам себе”, — Beyond the Trailer.
Варто додати, що “Одну битву за іншою” досить високо оцінив Стівен Спілберг. Думаю, тут можна не наводити коментарі, а тільки згадати, що найкасовіший режисер всіх часів переглянув цей фільм тричі (!). Зважаючи на усе це, видається ми отримуємо безперечного фаворита “Оскара” в номінації на найкращий фільм.
У широкому прокаті фільм стартує в кінотеатрах 26 вересня.
