"Фільм десятиліття": критики у захваті від чорної комедії з Ді Капріо, 98% на Rotten Tomatoes і 96/100 від Metacritic

Кадри з фільму "Одна битва за іншою"

Новий фільм Пола Томаса Андерсона “Одна битва за іншою” з Леонардо Ді Капріо в головній ролі швидко наближається до звання найвище оціненого фільму останнього десятиліття.

На цей час у стрічки 98% на Rotten Tomatoes і 96/100 від Metacritic (зверніть увагу, що відгуків на цей час вже багато), а в рецензіях звучать такі сміливі характеристики як “фільм десятиліття”, “шедевр”, “миттєва класика” і подібне.

Чорна комедія “Одна битва за іншою” адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай”. Головним героєм виступає колишній хіпі, а нині наркоман і алкоголік Боб Фергюсон, який починає зустрічатися з темпераментною жінкою Профідією, яка колись була у стосунках з полковником Стівеном Джеєм Локджо — білим супремасистом, що планує помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку Фергюсона, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Кадри з фільму “Одна битва за іншою”

Фільм має бюджет у понад $130 млн та зірковий акторський склад з Леонардо Ді Капріо, Шоном Пенном та Бенісіо дель Торо. Режисер Пол Томас Андерсон раніше зрежисував “Магнолію” (1999) та “Нафту” (2007), а також адаптував інший твір Пінчона у “Вродженій ваді” (2009).

  • “У найближчі роки, коли його покажуть по телевізору пізно вночі, неможливо буде відключитися. Це один із таких фільмів. Холодна, миттєва класика”, Empire
  • “Одна битва за іншою” це сплеск адреналіну, з яким інші блокбастери року здаються жалюгідно неповноцінними. Пол Томас Андерсон кидає кінематографічну гранату в цьому невпинному бойовику. Його обов’язково потрібно подивитися в IMAX”, MovieWeb.
  • “Попри всю свою дотепність, Андерсон може бути холоднокровним, інтелектуальним режисером, а емоційна теплота Ді Капріо в цій ролі це врівноважує. Драма та комедія тут співіснують з надзвичайною віртуозною легкістю”, BBC.
  • “Захопливий, напружений та своєчасний кримінальний трилер. Зустрічайте нову американську класику”, NY Movie Guru.
  • “Шокуючий фільм, який не стримує своєї суворості, коли йдеться про наш нинішній політичний клімат а також про те, наскільки божевільним та абсурдним є реальне життя. Ді Капріо та Пенн вкотре доводять, що вони актори покоління, але Дель Торо перевершує сам себе”, Beyond the Trailer.
"Божевільний фільм": Стівен Спілберг тричі переглянув нову комедію з Ді Капріо, яку прозвали "фаворитом Оскара"
Кадри з фільму “Одна битва за іншою”

Варто додати, що “Одну битву за іншою” досить високо оцінив Стівен Спілберг. Думаю, тут можна не наводити коментарі, а тільки згадати, що найкасовіший режисер всіх часів переглянув цей фільм тричі (!). Зважаючи на усе це, видається ми отримуємо безперечного фаворита “Оскара” в номінації на найкращий фільм.

У широкому прокаті фільм стартує в кінотеатрах 26 вересня.

Трейлер чорної комедії «Одна битва за іншою» — з божевільним революціонером Леонардо Ді Капріо

