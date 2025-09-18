"Фільм десятиліття": критики у захваті від чорної комедії з Ді Капріо, 98% на Rotten Tomatoes і 96/100 від Metacritic

Кадри з фільму "Одна битва за іншою"

Новий фільм Пола Томаса Андерсона “Одна битва за іншою” з Леонардо Ді Капріо в головній ролі швидко наближається до звання найвище оціненого фільму останнього десятиліття.

На цей час у стрічки 98% на Rotten Tomatoes і 96/100 від Metacritic (зверніть увагу, що відгуків на цей час вже багато), а в рецензіях звучать такі сміливі характеристики як “фільм десятиліття”, “шедевр”, “миттєва класика” і подібне.

Чорна комедія “Одна битва за іншою” адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай”. Головним героєм виступає колишній хіпі, а нині наркоман і алкоголік Боб Фергюсон, який починає зустрічатися з темпераментною жінкою Профідією, яка колись була у стосунках з полковником Стівеном Джеєм Локджо — білим супремасистом, що планує помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку Фергюсона, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Фільм має бюджет у понад $130 млн та зірковий акторський склад з Леонардо Ді Капріо, Шоном Пенном та Бенісіо дель Торо. Режисер Пол Томас Андерсон раніше зрежисував “Магнолію” (1999) та “Нафту” (2007), а також адаптував інший твір Пінчона у “Вродженій ваді” (2009).

“У найближчі роки, коли його покажуть по телевізору пізно вночі, неможливо буде відключитися. Це один із таких фільмів. Холодна, миттєва класика”, Empire.

“Одна битва за іншою” — це сплеск адреналіну, з яким інші блокбастери року здаються жалюгідно неповноцінними. Пол Томас Андерсон кидає кінематографічну гранату в цьому невпинному бойовику. Його обов’язково потрібно подивитися в IMAX”, MovieWeb.

"Попри всю свою дотепність, Андерсон може бути холоднокровним, інтелектуальним режисером, а емоційна теплота Ді Капріо в цій ролі це врівноважує. Драма та комедія тут співіснують з надзвичайною віртуозною легкістю", BBC.

“Захопливий, напружений та своєчасний кримінальний трилер. Зустрічайте нову американську класику”, NY Movie Guru.

“Шокуючий фільм, який не стримує своєї суворості, коли йдеться про наш нинішній політичний клімат — а також про те, наскільки божевільним та абсурдним є реальне життя. Ді Капріо та Пенн вкотре доводять, що вони актори покоління, але Дель Торо перевершує сам себе”, — Beyond the Trailer.

Варто додати, що “Одну битву за іншою” досить високо оцінив Стівен Спілберг. Думаю, тут можна не наводити коментарі, а тільки згадати, що найкасовіший режисер всіх часів переглянув цей фільм тричі (!). Зважаючи на усе це, видається ми отримуємо безперечного фаворита “Оскара” в номінації на найкращий фільм.

У широкому прокаті фільм стартує в кінотеатрах 26 вересня.