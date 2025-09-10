"Божевільний фільм": Стівен Спілберг тричі переглянув нову комедію з Ді Капріо, яку прозвали "фаворитом Оскара"

Кадри з фільму "Одна битва за іншою"

Легендарний режисер Стівен Спілберг настільки вподобав чорну комедію “Одна битва за іншою”, що переглянув її аж три рази.

Офіційно в кінотеатрах фільм стартує лише 25 вересня, але в Лос-Анджелесі вже пройшли попередні покази. На панельній дискусії, присвяченій одному з таких заходів, слово взяв Стівен Спілберг і поділився власною реакцією на перегляд:

“Це божевільний фільм, Боже мій. В першу годину він пропонує стільки екшену…Це суміш речей, які є одночасно дивними й дуже актуальними”.

Спілберг зізнався, що настільки вподобав фільм, що переглянув його тричі, і порівняв стрічку з класичною чорною комедією Стенлі Кубрика 1964 року “Доктор Стрейнджлав”.

“Я ще не бачив фільму, який би за тоном був настільки схожим на “Доктора Стрейнджлава” Стенлі Кубрика. Це свого роду абсурдистська комедія, сприйнята дуже серйозно, бо вона так сильно відображає те, що відбувається сьогодні, щодня, по всій країні. Це доводить тебе до моменту, коли хочеться сміятися, бо якщо ти не смієшся, то почнеш кричати: “Це надто реально”. І ось у тебе є цей вихід… Я нервово сміюся протягом усього “Доктора Стрейнджлава”, і більше ніж нервово сміявся під час перегляду цього фільму”.

“Одна битва за іншою” — це чорна комедія режисера Пола Томаса Андерсона, яка вільно адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай” під сучасні реалії. Головним героєм виступає колишній хіпі, а нині наркоман і алкоголік Боб Фергюсон (Ді Капріо), який починає зустрічатися з темпераментною жінкою Профідією, яка колись була у стосунках з полковником Стівеном Джеєм Локджо — білим супремасистом, що планує помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку Фергюсона, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Раніше Андерсон зрежисував “Магнолію” (1999) та “Нафту” (2007), а також адаптував інший твір Пінчона з фільмом “Вроджена вада” (2009). Окрім Ді Капріо акторський склад стрічки поповнили Шон Пенн, Бенісіо Дель Торо та Реджина Голл.

Спілберг також відзначив акторську роботу, і особливо — Шона Пенна.

“Було дивовижно спостерігати за ним у цій ролі, за обома. Мушу сказати про Шона Пенна: для мене, це його найкраща гра за всю кар’єру”.

Одночасно зі Спілбергом свої реакції оприлюднили профільні видання. З головного: “Одну битву за іншою” називають “найкращим американським фільмом, випущеним великою студією з 2010-х років”.

Критик Бретт Арнольд написав: “Я голосно сміявся весь час — мабуть, найсмішніший фільм Андерсона — а до кінця плакав. Шон Пенн заслуговує на “Оскар”. Кріс Євангеліста зі Slash Film назвав фільм “сучасним американським кошмаром у VistaVision”, тоді як Кайл Б’юкенен з New York Times позиціонував його як одного з головних претендентів на “Оскар”, і зокрема режисерську нагороду премії.

