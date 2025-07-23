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Новини Кіно 23.07.2025 comment views icon

Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
Кадри з фільму «Мегалополіс»

Рік тому режисер культового «Хрещеного батька» і один з останніх титанів авторського кіно 70-х Френсіс Форд Коппола представив свій новий проєкт під назвою «Мегалополіс» — масштабний науково-фантастичний епос, який, здавалося б, може стати великим хітом.

Однак з самого початку все йшло не за планом. Попри великі амбіції ніхто не прагнув фінансувати проєкт, тож Копполі довелось вкласти власні $120 млн. З готовою версією режисер приїхав до Канн, очікуючи овацій — але реальний прийом, м’яко кажучи, був несподіванкою.

Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
Кадри з фільму «Мегалополіс»

Зрештою, Lionsgate взялась випустити «Мегалополіс» у кінотеатрах у травні 2025 року. В США фільм ледь зібрав $4 млн за дебюту, поступившись, окрім новинок, трьом старішим фільмам та індійському бойовику, який транслювався мовою телугу.

Загальні світові збори за весь час прокату склали $11,2 млн. Студія повернула права режисеру, який разом з тим відмовився від угод зі стримінгами чи навіть випусків на Blu-ray. Однак наразі Коппола  пробує «дати глядачам другий шанс», запустивши фільм у нове турне кінотеатрами в партнерстві з Live Nation. Дивно, але квитки розпродані практично скрізь (лишились поодинокі місця на майбутні покази в Денвері, Далласі та Сан-Франциско).

В цьому ж турі Коппола хоче показати перемонтовану версію стрічки, до якої повернуть раніше вирізані сцени снів — рішення, яке, зі слів режисера, змусило людей говорити про те, що «фільм дуже дивний».

Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
Кадри з фільму «Мегалополіс»

Наразі у «Мегалополісу» скромні 45% від критиків і 35% від глядачів на Rotten Tomatoes, та здебільшого негативні рецензії. Що цікаво, сам Коппола поставив своїй стрічці 5 зірок на Letterboxd, фактично визнавши її шедевром.

«Це стовідсотковий авторський блокбастер, позбавлений компромісів стосовно глядацького комфорту. Це плутане все завжди й водночас, обрамлене у претензійну монументальність. Колос на глиняних ногах, причому як власне сам проєкт, так і елемент змісту, що символізує пересторогу автора стосовно показаної у стрічці імперії (читай — США). Такий кінематограф просто неможливо оцінити раціонально. Та й немає сенсу», — з рецензії ITC.

Нагадаємо, що «Мегалополіс» — це епічна байка Стародавнього Риму, дія якої перенесена у сучасну Америку. За сюжетом, нещасний випадок знищує мегалополіс Новий Рим, а архітектор Цезар Катіліна, наділений можливістю зупиняти час, намагається збудувати утопічне місто з нуля. Головну роль взяв на себе Адам Драйвер, серед решти акторського складу: Шая Лабаф («Трансформери», «Лють»), Наталі Еммануель («Форсаж»,  «Гра престолів»), Обрі Плаза («Білий лотос»), Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу»), Лоуренс Фішберн («Матриця», «Джон Вік»), Джейсон Шварцман («Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»), Джон Войт та Дастін Гоффман.

«Мегалополіс», «Бордерлендз» і рімейк «Ворона» — у Lionsgate одразу сім касових провалів у 2024 році. Що пішло не так?

Джерело: Games Radar, World of Reel

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