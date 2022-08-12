Google може дозволити повідомленням політичних кампаній обходити спам-фільтри Gmail

Федеральна виборча комісія США (FEC) затвердила пропозицію Google не фільтрувати як спам повідомлення політичних кампаній. Листи знову потраплять до спаму, якщо порушуватимуть правила Gmail щодо незаконного контенту, шкідливих програм та фішингу.

Можливе послаблення фільтрації торкнеться «уповноважених комітетів кандидатів, комітетів політичних партій та керівних комітетів політичних дій, зареєстрованих у FEC» – тобто буде дійсним лише для кампаній, що зареєстровані виборчою комісією.

При цьому практично всі відгуки громадськості щодо нововведення були негативними. Національний комітет Демократичної партії заявив, що програма принесе користь республіканцям і піддасть користувачів Gmail «неправомірному збору коштів».

Курс Python вечірній Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

З іншого боку, у Республіканській партії звинуватили Google у цензурі через фільтрацію листів, що спрямовані на збір коштів. Лідери Республіканської партії навіть подали законопроект, котрий спрямовано на заборону поштовим платформам автоматично перенаправляти повідомлення таких кампаній до спаму.

Політичні електронні листи часто не потрапляють до надходжень Gmail саме тому, що багато користувачів відзначають їх як спам. Якщо програму буде впроваджено, Google попередить користувача про такі листи при першому їх отриманні і він матиме можливість відмовитися від їх отримання. У компанії обіцяють ретельно відстежувати та аналізувати наслідки у ході впровадження проєкту.

З надокучливим політичним спамом бореться і компанія Meta.

Джерело: Engadget