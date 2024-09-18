Трейлер серіалу «Офіс» — адаптації хітового ситкому з жіночою версією Майкла Скотта

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Серіал «Офіс» повертається, але в оновленому вигляді.

Йдеться саме про австралійську адаптацію (а не американський перезапуск, який все ще на стадії розробки) класичного британського комедійного серіалу у стилі мок’юментарі Мок'юментарі — тип фільму чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в документальному стилі для створення пародії. від Рікі Джервеса та Стівена Мерчанта.

Новий «Офіс» вийде на Prime Video із доступом у 240 країнах із 18 жовтня. Наразі для перегляду доступний перший трейлер, де можна побачити повністю новий акторський склад. У ролі дивакуватого, але харизматичного боса тут постає жінка Ханна Ховард, яку грає австралійська комікеса Фелісіті Ворд.

Сюжет розгортається в офісі пакувальної компанії Flinley Craddick, що базується в Сіднеї, де керівниця намагається завоювати своїх співробітників природною харизмою, настроєм «дівчини-боса» та далекоглядним лідерством.

Сценарій до австралійського «Офісу»писали Джулі Де Фіна і Джекі ван Бік, дует також виступив виконавчими продюсерами. Серіал створено спільно BBC Studios Австралії та Нової Зеландії, Bunya Entertainment і Amazon MGM Studios, і засновано на оригінальному форматі BBC Studios — того, що ліг в основу пізнішого і більш відомого нам американського серіалу з Майклом Скоттом в головній ролі.

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