Трейлер серіалу «Офіс» — адаптації хітового ситкому з жіночою версією Майкла Скотта

Серіал «Офіс» повертається, але в оновленому вигляді.
Йдеться саме про австралійську адаптацію (а не американський перезапуск, який все ще на стадії розробки) класичного британського комедійного серіалу у стилі мок’юментаріМок'юментарі — тип фільму чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в документальному стилі для створення пародії. від Рікі Джервеса та Стівена Мерчанта.
Новий «Офіс» вийде на Prime Video із доступом у 240 країнах із 18 жовтня. Наразі для перегляду доступний перший трейлер, де можна побачити повністю новий акторський склад. У ролі дивакуватого, але харизматичного боса тут постає жінка Ханна Ховард, яку грає австралійська комікеса Фелісіті Ворд.
Сюжет розгортається в офісі пакувальної компанії Flinley Craddick, що базується в Сіднеї, де керівниця намагається завоювати своїх співробітників природною харизмою, настроєм «дівчини-боса» та далекоглядним лідерством.
Сценарій до австралійського «Офісу»писали Джулі Де Фіна і Джекі ван Бік, дует також виступив виконавчими продюсерами. Серіал створено спільно BBC Studios Австралії та Нової Зеландії, Bunya Entertainment і Amazon MGM Studios, і засновано на оригінальному форматі BBC Studios — того, що ліг в основу пізнішого і більш відомого нам американського серіалу з Майклом Скоттом в головній ролі.
Серіал “Офіс” опублікував розширену версію знаменитої сцени з 6-го сезону — де Майкл, Дуайт та Енді захопилися паркуром
Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: