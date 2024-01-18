Новини Кіно 18.01.2024 о 17:18 comment views icon

«Як там Катя?» ─ HBO Europe придбав права на показ української драми

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Вадим Карпусь

Автор новин

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За тиждень в український прокат вийде фільм «Як там Катя?» ─ переможець кінофестивалю в Локарно. Це дебютна робота української режисерки Крістіни Тинькевич, яку вже придбав сервіс HBO Europe для трансляції в своїй мережі.

«HBO — надпотужний та престижний бренд. Їх кураторський вибір завжди є гарантією якості для глядача. Маю за честь те, що наша стрічка буде демонструватися разом з роботами визнаних світових митців», — поділилася своїми враженнями режисерка та авторка сценарію стрічки Крістіна Тинькевич.

Драма «Як там Катя?» розповідає про Анну (Анастасія Карпенко) — лікарку швидкої допомоги та одиноку мати, яка є опорою для своєї родини — сестри, матері та єдиної доньки Каті. Анна — сильна жінка, яка планує подарувати своєї дитині краще життя, ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню на одинці з байдужою системою та безмежною втратою.

Головні ролі виконали Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська, Віктор Жданов та інші. Продюсерами виступили Ольга Матат, Влад Дудко та Сергій Коннов.

Прем’єра фільму відбулась на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Картина отримала дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за кращу акторську гру для Анастасії Карпенко. Фільм «Як там Катя?» також відзначили на кінофестивалі CinEast Festival у Люксембурзі. Стрічка отримала Приз кінокритиків кінофестивалю.  Також картина була відзначена головним призом фестивалю Around The World in 14 Films в Берліні.

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Фільм «Як там Катя?» вийде в український прокат 25 січня. Стрічка з’явиться на стримінговій платформі HBO Europe після закінчення усіх етапів міжнародного та українського прокату. Точна дата релізу буде  відома пізніше.

«Как там Катя?» ─ HBO Europe приобрел права на показ украинской драмы

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