«Зоряні війни»: Lucasfilm зробила цифровий ремастер трейлеру «Прихованої загрози» на 25-ту річницю фільму

Стрічка «Зоряні війни. Епізод І. Прихована загроза» вийшла на екрани 19 травня 1999 року, майже через 16 років після прем’єри «Повернення джедая». Lucasfilm перезапустила фільм у кінотеатрах та зробила цифровий ремастер трейлера у роздільній здатності 4K.

Приквел оригінальної трилогії вийшов на екрани 19 травня 1999 року та став початком розповіді про походження Енакіна Скайвокера. Оригінальний акторський склад «Примарної загрози» включав Юена Макгрегора, Ліама Нісона, Наталі Портман, Семюела Джексона та Софію Копполу разом з іншими зірками. «Прихована загроза» стала початком трилогії фільмів-приквелів, яка включала «Атаку клонів» 2002 року та «Помсту ситхів» 2005 року.

ЛеАндре Томас, менеджер франчайзингових відеоактивів Lucasfilm, сценарист та режисер аніме-серіалу «Зоряні війни: Видіння», розповідає, що трейлер відсканували з оригінального 35 мм негативу, щоб переробити його в роздільній здатності 4K. «Прихована загроза» — єдиний з трьох приквелів, знятий на плівку.

Під час перезапуску в кіно «Зоряні війни. Епізод І. Прихована загроза» вдалося стати третім фільмом за зборами на минулих вихідних.

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Джерело: ScreenRant