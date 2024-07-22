Як використовувати Galaxy Ring? Samsung радить «викинути з кишень магніти» та не підіймати важку вагу

Думали, просто купили й наділи? Насправді все складніше.

Samsung нещодавно презентувала свій новий носимий гаджет — смарткільце Galaxy Ring. Цей гаджет має низку унікальних функцій, але також потребує особливого догляду та правильного використання для максимальної ефективності.

Однією з ключових особливостей смарткільця Galaxy Ring є його здатність рахувати кроки. Проте ця функція може працювати некоректно, якщо поруч є магніти. Компанія попереджає, що тримання магніту або магнітного предмета в руці, на якій носять смарткільце, може негативно вплинути на точність підрахунку кроків.

Зберігання Galaxy Ring також потребує уваги. Якщо смарткільце довго лежить у футлярі, гумові подушечки на підставці можуть залишити легкі відбитки на внутрішній поверхні пристрою. Хоча це не впливає на функціональність, варто враховувати цей нюанс.

Samsung рекомендує не носити металеві каблучки на тому ж або сусідніх пальцях зі смарткільцем Galaxy Ring. Крім того, виробник радить знімати пристрій перед підняттям або роботою з важкими та твердими предметами, щоб запобігти пошкодженням.

Особливу увагу слід звернути на використання смарткільця під час фізичних вправ. Компанія застерігає від носіння пристрою під час роботи з тренажерами, особливо під час підйому ваги.

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«Використання Galaxy Ring під час силових тренувань може призвести до травм руки», — попереджає Samsung.

Навіть за повсякденного використання на поверхні смарткільця можуть з’явитися подряпини та вм’ятини. Виробник зазначає, що такі пошкодження не покриваються гарантією. Щоб мінімізувати ризик пошкоджень, Samsung рекомендує носити Galaxy Ring на неосновній руці.

Джерело: Phonearena, Samsung

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