США планують встановити 100% мито на імпортовані з Китаю електромобілі

Очікується, що 14 травня президент Джо Байден запровадить податки у 100% на ввезені з Китаю продукти промисловості, включно з електромобілями — відповідь на численні заклики місцевих автовиробників та профспілок.

Чому китайські електромобілі такі дешеві?

Уряд Китаю вже деякий час надає місцевим «зеленим» автовиробникам значні субсидії, які значно перевищують американські та європейські. Таким компаніями, як BYD, це приносить мільярди доларів щороку — на додаток до податкових пільг для покупців електромобілів, що стимулюють продажі «екологічних авто».

BYD та подібні бренди зосередились на тому, щоб удешевити виготовлення авто — наприклад, використовують всього один склоочисник замість двох, і запроваджують вертикальну інтеграцію. Автовиробники в США (окрім Tesla), Європі, Японії та Кореї натомість покладаються на кілька рівнів постачальників, більшість із яких надає запчастини кільком виробникам.

Китайські виробники, як і інші бренди, також додають системи відеоспостереження та підключені онлайн-сервіси до своїх авто, викликаючи питання щодо потенційного відстеження — наразі Міністерство торгівлі США розслідує, чи не загрожують імпортовані з Китаю авто національній безпеці. Уряд Китаю з цієї ж причини обмежив доступ автівкам Tesla на території певних організацій (зокрема військових) в країні.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Наразі компанії з Китаю продають електромобілі на зовнішніх ринках за цінами, з якими мало кому вдається конкурувати, що підриває місцеву промисловість. Якщо поглянути на цифри у Європі, де BYD і MG відкрили представництва, то торік 1 з 5 проданих електромобілів був зробленим у Китаї — у 2024-му, за прогнозами, показники зростуть до 1 з 4.

Як на це реагують в ЄС та США?

Торік Європейський Союз почав розслідувати антиконкурентну поведінку китайських виробників, і очікується, що протягом наступних кількох тижнів там також будуть запроваджені більші тарифи на китайські електромобілі.

«Якщо не буде встановлено торговельних бар’єрів, вони знищать більшість інших автомобільних компаній у світі», — заявив генеральний директор Tesla Ілон Маск у січні.

В США з імпортованих китайських авто вже стягують 25% мито на додаток до стандартних 2,5%, які застосовують до будь-якого автотранспорту, ввезеного до штатів. Вже сьогодні Байден може запровадити нові мита у 102,5% — зокрема для Polestar і Lotus, які виготовляють свої електромобілі для ринку США в Китаї.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Джерело: Ars Technica