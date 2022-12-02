Єврокомісія: Твіттер має провести величезну роботу, щоб відповідати новим суворим правилам – Ілон Маск вже підтримав Закон про цифрові послуги ЄС

Високопосадовець Європейського союзу заявив, що Твіттер має провести величезну роботу, щоб підготуватися до нових суворих правил для онлайн-платформ. Тьєррі Бретон, комісар ЄС, відповідальний за реалізацію майбутнього Закону про цифрові послуги (DSA), опублікував коротке відео зустрічі з Ілоном Маском, заявивши, що він вітає «намір Маска підготувати Twitter 2.0 до DSA».

Бретон зазначив, що Twitter необхідно буде внести низку змін, щоб відповідати вимогам DSA. Соціальній мережі потрібно «агресивно» боротися з дезінформацією, пройти аудит, надати чіткі критерії того, які користувачі ризикують бути заблокованими і ретельно продумати механізм розблокування. Бретон опублікував повний «Контрольний список DSA» у своєму обліковому записі Mastodon, що містить правила, яких Twitter повинен дотримуватися.

Недотримання DSA може призвести до заборони або штрафів у розмірі до 6% від світового обороту, коли закон набуде чинності – що станеться не раніше початку 2024 року. Зі свого боку, Маск визнав DSA «дуже розсудливим». Це як мінімум вдруге, коли Маск розмовляв з Бретоном після заяви про взаємну домовленість про DSA.

I welcome @elonmusk‘s intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺 Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation. Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL — Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2022

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Однак деякі експерти в галузі права задаються питанням, чи повинен Twitter дотримуватись найсуворіших правил, встановлених DSA. Мережа ще не отримала офіційного статусу «дуже великої онлайн-платформи» (VLOP), що спричиняє великі зобов’язання для платформ з не менш ніж 45 млн користувачів у ЄС. Представник Європейської комісії нещодавно не зміг підтвердити чи спростувати, чи буде Twitter зарахований до VLOP.

Зустріч між Бретоном та Маском відбулася у період великої зміни політики модерації Твіттера. У повідомленні в блозі під назвою «Twitter 2.0: наша незмінна прихильність до публічного діалогу» мережа соціальних мереж заявила, що, хоча «жодна з наших політик не змінилася», вона буде більш схильна до експериментів у майбутньому. «Ми вважаємо, що цей відкритий та прозорий підхід до інновацій корисний, оскільки він дозволяє нам рухатися швидше та збирати відгуки користувачів у режимі реального часу», — йдеться у повідомленні.

Серед іншого, Twitter вніс одну вкрай спірну зміну до своєї політики модерації: припинив застосування політики дезінформації щодо коронавірусу. Це викликало гнів віце-президента Європейської комісії з цінностей та прозорості Віри Юрової, яка сказала, що «на її думку, Twitter зараз займає перше місце у черзі регулюючих органів».

Через те, що кількість співробітників Twitter значно скоротилася після придбання компанії Ілоном Маском, офіційні особи ЄС цікавляться питанням про здатність соцмережі дотримуватися суворих правил.

Джерело: The Verge