Єврокомісія: Твіттер має провести величезну роботу, щоб відповідати новим суворим правилам – Ілон Маск вже підтримав Закон про цифрові послуги ЄС

Високопосадовець Європейського союзу заявив, що Твіттер має провести величезну роботу, щоб підготуватися до нових суворих правил для онлайн-платформ. Тьєррі Бретон, комісар ЄС, відповідальний за реалізацію майбутнього Закону про цифрові послуги (DSA), опублікував коротке відео зустрічі з Ілоном Маском, заявивши, що він вітає «намір Маска підготувати Twitter 2.0 до DSA».

Бретон зазначив, що Twitter необхідно буде внести низку змін, щоб відповідати вимогам DSA. Соціальній мережі потрібно «агресивно» боротися з дезінформацією, пройти аудит, надати чіткі критерії того, які користувачі ризикують бути заблокованими і ретельно продумати механізм розблокування. Бретон опублікував повний «Контрольний список DSA» у своєму обліковому записі Mastodon, що містить правила, яких Twitter повинен дотримуватися.

Недотримання DSA може призвести до заборони або штрафів у розмірі до 6% від світового обороту, коли закон набуде чинності – що станеться не раніше початку 2024 року. Зі свого боку, Маск визнав DSA «дуже розсудливим». Це як мінімум вдруге, коли Маск розмовляв з Бретоном після заяви про взаємну домовленість про DSA.

I welcome @elonmusk‘s intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺

Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.

Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL

— Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2022