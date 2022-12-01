Маск помирився з Apple — Тім Кук переконав Ілона, що Twitter не збирались видаляти з App Store

У понеділок Маск заявив, що Apple “погрожувала видалити Twitter” з App Store, але Тім Кук пояснив підприємцю, що це не так.

Ілон Маск відвідав кампус Apple, де генеральний директор компанії Тім Кук провів для нього екскурсію. Ілон опублікував відео прогулянки у Twitter, на якому можна побачити тіні двох людей — його та ще когось, схожого на Кука.

У понеділок Маск публічно заявив, що Apple планувала видалити його соцмережу з App Store, а згодом розкритикував політику компанії щодо отримання 30% комісії з кожної купівлі у застосунку. Мільярдер навіть відклав через це запуск Twitter Blue — платної підписки, яка додає галочку верифікації та доступ до ще кількох пріоритетних послуг за $8 на місяць.

У середу Маск написав, що у нього сталася “непорозуміння” з Apple, але згодом Тім Кук прояснив ситуацію.

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“Хороша розмова. Серед іншого, ми усунули непорозуміння щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім переконав мене, що Apple ніколи не думала про це”, — твітнув Маск.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Незрозуміло чи обговорювали генеральні директори комісію в App Store, Маск про це поки мовчить. Проте помічено, що Ілон видалив твіт із мемом, в якому заявляв, що готовий “піти на війну”, аби тільки не сплачувати відсоток Apple.

Джерело: The Verge