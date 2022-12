Маск помирився з Apple — Тім Кук переконав Ілона, що Twitter не збирались видаляти з App Store

У понеділок Маск заявив, що Apple “погрожувала видалити Twitter” з App Store, але Тім Кук пояснив підприємцю, що це не так.

Ілон Маск відвідав кампус Apple, де генеральний директор компанії Тім Кук провів для нього екскурсію. Ілон опублікував відео прогулянки у Twitter, на якому можна побачити тіні двох людей — його та ще когось, схожого на Кука.

У понеділок Маск публічно заявив, що Apple планувала видалити його соцмережу з App Store, а згодом розкритикував політику компанії щодо отримання 30% комісії з кожної купівлі у застосунку. Мільярдер навіть відклав через це запуск Twitter Blue — платної підписки, яка додає галочку верифікації та доступ до ще кількох пріоритетних послуг за $8 на місяць.

У середу Маск написав, що у нього сталася “непорозуміння” з Apple, але згодом Тім Кук прояснив ситуацію.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022