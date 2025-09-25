Новини Крипто 25.09.2025 comment views icon

Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять власний стейблкоїн

Дев’ять провідних банків ЄС об’єдналися для розробки власного криптоактиву, який має стати ключовим гравцем на європейському ринку цифрових платежів та скласти конкуренцію американському USDT.

ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank та Raiffeisen Bank International створюють євростейблкоїн, який одразу відповідатиме правилам MiCA — ключового регламенту для криптоактивів. Щоб вивести проєкт на ринок, фінансові гіганти вже заснували окрему компанію в Нідерландах. Її головна мета — отримати ліцензію від Центрального банку цієї країни та працювати під його наглядом як емітент електронних грошей. Це має стати фундаментом для прозорості та довіри до нового цифрового євро.

Перший випуск монети обіцяють у другій половині 2026 року. До ініціативи можуть приєднатися й інші банки, а кандидатуру майбутнього CEO планують оголосити після погодження регуляторів. Новий інструмент обіцяє майже миттєві перекази з мінімальними комісіями, безперервну роботу для трансграничних розрахунків і програмовані платежі, які здатні спростити управління ланцюгами постачання та розрахунки цифрових активів. Для користувачів це означає нову епоху у фінансових сервісах: доступні цілодобові євро-платежі без кордонів і черг.

Як підкреслив Флоріс Лукт, керівник напряму цифрових активів в ING і один із публічних представників проєкту, блокчейн дає змогу проводити цілодобові розрахунки в різних валютах і підвищує прозорість, тож банкам важливо дотримуватися єдиних стандартів. Тим часом інші великі гравці вже демонструють власні амбіції. Forge, французька дочірня компанія SocGen, першою серед великих банків випустила стейблкоїн у євро за нормами MiCA. Їхня доларова версія токена, USDCV, нещодавно обрала Bullish Europe як перший майданчик для лістингу. А тим часом, над випуском власного стейблкоїну вже замислюється і Китай.

Чи стане евростейлбкоїн достойною відповіддю американському USDT або Біткоїну, який, за думками аналітиків, майже наздогнав золото, — час покаже.

