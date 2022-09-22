YouTube-блогер протестував функцію Crash Detection на iPhone 14: для цього йому довелося розбити свій старий автомобіль

У ранніх оглядах нових iPhone 14 і iPhone 14 Pro неодноразово згадувалася функція «Розпізнавання аварій» (Crash Detection) – проте в реальних обставинах це ніхто не перевіряв, оскільки Apple могла через міркування безпеки і зовсім прибрати її. Після виходу нових моделей компанія вже не може перешкодити власникам і вони можуть побачити, чи дійсно функція працює, що недавно і зробив автор ютуб-каналу TechRax.

В описі каналу, який до речі веде українець, написано «крушу техніку з 2011 року», тому завдання перевірити iPhone 14 за допомогою імпровізованої аварії не було особливо складним для автора. Старенький Mercury Grand Marquis, який вибрали для краш-тесту, оснастили дистанційно керованою установкою, щоб автомобіль можна було розігнати, і він врізався в цілі – автівки зі звалища.

До задньої частини підголівника сидіння водія прикріпили iPhone 14 Pro і встановили камеру GoPro для запису того, що відбувається. Блогер зазначив, що все було знято «в безпечному та контрольованому середовищі», але після перегляду відео важко погодитися з цим твердженням.

У ході тестування команді TechRax вдалося змусити систему виявлення аварій Apple спрацьовувати двічі. Обидва рази функція активувалася приблизно через 20 секунд після аварії. Екстрений виклик скасовували — зворотний відлік дає користувачеві достатньо часу для цього.

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Перша аварія трохи пом’яла крило автомобіля, а ось друга – принесла серйозніші пошкодження (спрацювали навіть обидві подушки безпеки).

Crash Detection доступна для всіх моделей iPhone 14 та нових Apple Watch. Функція використовує покращений гіроскоп, новий акселерометр g-force, мікрофони (розпізнають гучні звуки при аварії), барометр (визначає зміни тиску в салоні авто), GPS (фіксує інформацію про зміну швидкості) та вдосконалений алгоритм для визначення того, чи перебував власник гаджета в аварії, та може автоматично з’єднати вас із екстреною службою.

Навіть якщо ви втратите свідомість, пристрій самостійно відтворить звукове повідомлення екстрених служб і повідомить їм ваші координати.

Apple заявляє, що Crash Detection також спирається на передові алгоритми, які були «навчені більш ніж мільйоном годин реального водіння». Це обіцяє звести до мінімуму помилкові спрацьовування та не допустити помилкових дзвінків до екстрених служб.

Crash Detection включена до гаджетів за замовчуванням.

Крім Crash Detection, в лінійці iPhone 14 є функція зв’язку через супутник Emergency SOS. Вона допоможе отримати допомогу у віддалених районах, де поганий або взагалі відсутній мобільний зв’язок. Користувачі повинні заповнити коротку анкету, в якій опишуть проблему: наприклад, це проблема з транспортним засобом або отримання невідкладної медичної допомоги. Після цього з’явиться повідомлення про те, куди направити телефон для підключення до супутника.

Після встановлення з’єднання інформація «передаватиметься в центри, в яких працюють фахівці, які пройшли навчання в Apple, і можуть звернутися по допомогу від імені користувача». Власники також зможуть вручну повідомляти про своє місцезнаходження через супутник за допомогою функції Find My.

Джерело: Techspot, Carcoops