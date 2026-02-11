YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS

Depositphotos

Google оголосила, що YouTube Music додає нову функцію “AI Playlist”, яка дозволяє користувачам створювати нові плейлисти за допомогою текстових підказок, але вона доступна лише для передплатників Premium.





Функція “AI Playlist”, яка вже починає розгортатися в YouTube Music, є доволі простою ідеєю. Користувачі можуть написати підказку, щоб перетворити “ідею, настрій або жанр” на курований плейлист. Це доволі відкритий за можливостями інструмент, який також звучить майже так само, як нещодавня функція Spotify — “Prompted Playlist”.

Google пояснює, як користуватися цією функцією:

На Android та iOS натисніть кнопку “New” на вкладці Library у YouTube Music

Виберіть “AI Playlist”

Скористайтеся голосом або текстом, щоб пояснити, яку музику ви хотіли б бачити у своєму плейлисті

“AI Playlist” у YouTube Music також згадується на сторінці підтримки, але без будь-яких додаткових деталей щодо того, скільки пісень функція має додавати до плейлиста, чи можна його редагувати після створення, а також інших подробиць. Версія Spotify дозволяє користувачам регулярно оновлювати плейлист, а також редагувати підказку після початкової генерації.





Загалом, YouTube Music активно розвиває ШІ-функції на тлі зростання сервісу: за даними Google, платформа вже перевищила 100 млн передплатників (включно з пробними підписками). Це робить YouTube Music одним із ключових гравців у конкуренції зі Spotify та Apple Music, особливо у сегменті персоналізованого прослуховування, де алгоритмічні рекомендації безпосередньо впливають на час, який користувач проводить у застосунку.

Раніше запущена функція “AI Radio” стала для Google своєрідним тестовим майданчиком: вона автоматично формує безперервні радіостанції на основі одного виконавця, треку або настрою, адаптуючи добірку в реальному часі залежно від дій користувача. Саме цей підхід — динамічна генерація замість статичних плейлистів — імовірно ліг в основу “AI Playlist”, але у форматі, де користувач отримує більший контроль через текстовий запит.

У соцмережах відносяться до впровадження ШІ в YouTube по-різному. Відгуки — від схвальних до різко негативних.

“Цей рік оновлень повністю знищив алгоритм автовідтворення/”міксів”… Майже кожен другий трек у черзі автовідтворення — це ШІ-згенерований мотлох (слоп)”, — поскаржився реддітор з ніком GrammmyNorma.

Втім, тренд на текстову взаємодію з музичними сервісами швидко набирає обертів: великі платформи експериментують з ШІ не лише для рекомендацій, а й для зниження порогу входу — коли замість ручного пошуку чи довгого налаштування достатньо короткого опису на кшталт настрою або ситуації. Для YouTube Music це також спосіб глибше інтегрувати ШІ у свій екосистемний підхід, де рекомендації, радіо та плейлисти поступово зливаються в єдиний персоналізований досвід.

Джерело: 9to5google.com