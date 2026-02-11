tradfi
Новини ШІ 11.02.2026 comment views icon

YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

YouTube Music додає "AI Playlist" з текстовою генерацією плейлистів
Depositphotos

Google оголосила, що YouTube Music додає нову функцію “AI Playlist”, яка дозволяє користувачам створювати нові плейлисти за допомогою текстових підказок, але вона доступна лише для передплатників Premium.


Функція “AI Playlist”, яка вже починає розгортатися в YouTube Music, є доволі простою ідеєю. Користувачі можуть написати підказку, щоб перетворити “ідею, настрій або жанр” на курований плейлист. Це доволі відкритий за можливостями інструмент, який також звучить майже так само, як нещодавня функція Spotify — “Prompted Playlist”.

Google пояснює, як користуватися цією функцією:

  • На Android та iOS натисніть кнопку “New” на вкладці Library у YouTube Music
  • Виберіть “AI Playlist”
  • Скористайтеся голосом або текстом, щоб пояснити, яку музику ви хотіли б бачити у своєму плейлисті

“AI Playlist” у YouTube Music також згадується на сторінці підтримки, але без будь-яких додаткових деталей щодо того, скільки пісень функція має додавати до плейлиста, чи можна його редагувати після створення, а також інших подробиць. Версія Spotify дозволяє користувачам регулярно оновлювати плейлист, а також редагувати підказку після початкової генерації.


YouTube Music додає "AI Playlist" з текстовою генерацією плейлистів
Photo: 9to5google.com

Загалом, YouTube Music активно розвиває ШІ-функції на тлі зростання сервісу: за даними Google, платформа вже перевищила 100 млн передплатників (включно з пробними підписками). Це робить YouTube Music одним із ключових гравців у конкуренції зі Spotify та Apple Music, особливо у сегменті персоналізованого прослуховування, де алгоритмічні рекомендації безпосередньо впливають на час, який користувач проводить у застосунку.

Раніше запущена функція “AI Radio” стала для Google своєрідним тестовим майданчиком: вона автоматично формує безперервні радіостанції на основі одного виконавця, треку або настрою, адаптуючи добірку в реальному часі залежно від дій користувача. Саме цей підхід — динамічна генерація замість статичних плейлистів — імовірно ліг в основу “AI Playlist”, але у форматі, де користувач отримує більший контроль через текстовий запит.

AI-Generated Slop Music CONSTANTLY being autoplayed. What happened to the algorithm??
byu/GrammmyNorma inYoutubeMusic

Спецпроєкти
Огляд Blackview MEGA 12: захищений стильний планшет з комплектом "все включено"
Як впровадити LLM у свій сервіс та «приручити» галюцинації моделі: гайд від продуктової IT‑компанії

У соцмережах відносяться до впровадження ШІ в YouTube по-різному. Відгуки — від схвальних до різко негативних.

“Цей рік оновлень повністю знищив алгоритм автовідтворення/”міксів”… Майже кожен другий трек у черзі автовідтворення — це ШІ-згенерований мотлох (слоп)”, — поскаржився реддітор з ніком GrammmyNorma.

Втім, тренд на текстову взаємодію з музичними сервісами швидко набирає обертів: великі платформи експериментують з ШІ не лише для рекомендацій, а й для зниження порогу входу — коли замість ручного пошуку чи довгого налаштування достатньо короткого опису на кшталт настрою або ситуації. Для YouTube Music це також спосіб глибше інтегрувати ШІ у свій екосистемний підхід, де рекомендації, радіо та плейлисти поступово зливаються в єдиний персоналізований досвід.

Джерело: 9to5google.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п’є” більше води, ніж усі люди, — дослідження
Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Google Meet отримав "живий" переклад в застосунках на Android та iOS
Як вимкнути ШІ-огляди в пошуку Google: інструкція для вебверсії, Android та iOS
Менеджер активів про OpenAI: “Я бачив руйнування багатьох компаній, у цієї є всі ознаки”
Багато скриншотів Android 17: головний екран та меню налаштувань
ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями
Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку
Розслідувач Христо Грозев попросив DeepSeek обробити статтю та отримав російську пропаганду на виході
“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%
Google Фото дозволив перетворювати знімки на відео за текстовим описом
Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата
Гуру з ChatGPT: коучі самодопомоги беруть захмарні гроші за спілкування зі своїми копіями
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Половина розробників вважають ШІ шкідливим для ігор — на 20% більше, ніж два роки тому
ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же
МЗС України припинило використання ШІ-речниці Вікторії через неефективність
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів
Навчи український ШІ: Мінцифри закликає ЗМІ безплатно ділитись текстами з "національною LLM"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати