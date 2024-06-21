YouTube на iOS буде запитувати дозвіл на відстеження для показу більш персоналізованої реклами

Починаючи з iOS 14.5, Apple вимагала від розробників застосунків повідомляти користувачів про ширше відстеження, щоб з цим можна було погодитись або відмовитись від відстеження. У 2021 році застосунки Google припинили певні методи відстеження (IDFA), щоб відповідати вимогам і не повинні показувати це сповіщення. Проте незабаром YouTube почне запитувати користувачів iOS, чи хочуть вони ввімкнути «більш персоналізовану рекламу» за допомогою повідомлення App Tracking Transparency (ATT).

Найближчим часом YouTube для iOS показуватиме одноразовий запит на дозвіл — дозволити YouTube відстежувати вашу активність у програмах і на вебсайтах інших компаній? — з двома варіантами:

Дозволити. В такому разі активність застосунку буде пов’язана зі сторонніми застосунками та сайтами для демонстрації персоналізованої реклами та аналітики.

Не відстежувати. В цьому випадку активність застосунку не буде пов’язана зі сторонніми застосунками та сайтами для демонстрації персоналізованої реклами та аналітики. Демонстрація реклами в застосунку буде менш персоналізована, що може призвести до показу менш релевантних оголошень або частішого повторення реклами.

Цей запит не з’являтиметься у підписників YouTube Premium та користувачів з дитячими обліковими записами в YouTube.

Згодом користувач зможе змінити свій дозвіл через розділ налаштувань iOS: Settings > Privacy & Security > Tracking.

Джерело: 9to5google

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