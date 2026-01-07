YouTube, начувайся: В'єтнам заборонив рекламу, котру не можна пропустити

Depositphotos

Непропускні оголошення та реклама з фейковими кнопками скасування тепер незаконні у В’єтнамі. Уряд країни чи не вперше у світі ухвалив новий набір правил, який встановлює обмеження щодо них, а також щодо того, як компанії можуть розміщувати рекламу в інтернеті.

Дехто вважає непропускні рекламні оголошення одним із найгірших гріхів онлайн-реклами останніх років, особливо на платформах на кшталт YouTube, де 30-секундний ролик може здаватися вічністю. Тепер В’єтнам безпосередньо взявся за цю практику. Згідно з Декретом №342/2025/ND-CP, починаючи з 15 лютого 2026 року, для будь-якої відео- або анімованої реклами максимальний час, протягом якого користувача можуть змусити чекати перед можливістю пропуску, обмежується п’ятьма секундами.

Ця дуже конкретна технічна вимога суттєво відрізняється від більш принципових підходів до подібного регулювання в Європейському Союзі (GDPR) чи різних законів про приватність у штатах США, які зосереджені переважно на згоді на обробку даних, а не на фактичному UI/UX реклами. І це ще не все. Що стосується статичної графічної реклами — наприклад, банерів на вебсайтах, — декрет вимагає, щоб їх можна було закрити негайно, одним натисканням. Також прямо забороняється використання фейкових або оманливих іконок закриття, зокрема підроблених кнопок “X”, які при натисканні перенаправляють користувача до магазину застосунків.

Окремо визначено 11 груп товарів і послуг, для яких діятимуть значно жорсткіші вимоги до рекламного контенту, оскільки вони безпосередньо впливають на здоров’я людини та довкілля. До них належать: косметика; харчові продукти; молоко та поживні продукти для дітей раннього віку; хімічні речовини, інсектициди та дезінфектанти; медичне обладнання; послуги з медичного обстеження та лікування; пестициди та ветеринарні препарати; добрива; насіння рослин; лікарські засоби; алкогольні напої. До речі, у В’єтнамі забороняють не лише рекламу: нещодавні обмеження торкнулися фільму “Барбі” та каналу Netflix.

Онлайн-реклама, згідно декрету, також зобов’язана мати чіткі іконки та інструкції, які дозволяють користувачам повідомляти про контент, що порушує закон. Якщо Міністерство культури, спорту і туризму — орган, відповідальний за розгляд таких звернень, — визнає рекламу незаконною, рекламодавець і провайдер послуг мають 24 години на її видалення. У разі невиконання цієї вимоги міністерство координуватиме дії з Міністерством громадської безпеки для застосування технічних заходів із блокування реклами та притягнення винних до відповідальності.

Джерело: Neowin.net