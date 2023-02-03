У магазині Windows з’явиться реклама: компанія закликає розробників використовувати Microsoft Store Ads

Microsoft закликає розробників до використання нового інструменту реклами Microsoft Store Ads, який дозволить їм підвищити позицію власних програм у магазині Windows. У своєму блозі компанія розповіла про корисність Store Ads, яка дозволяє «показувати свої програми або ігри потрібним клієнтам у потрібний час».

Рекламу в Microsoft Store чекали давно: компанія оголосила, що збирається розпочати пілотне тестування у травні 2022 року, а в січні опублікувала інформацію про розгортання функції. Тепер же опубліковано повідомлення для розробників з метою їхнього залучення. Також рекламі присвячена спеціальна сторінка. Реклама буде відображатися в Microsoft Store для Windows у результатах пошуку та на вкладках «Програми та ігри».

Система нагадує рекламний сервіс в Apple App Store та Google Play Store. У своєму повідомленні Microsoft говорить про стирання кордонів між мобільними та настільними пристроями та спробу зробити досвід поширення програм більш схожим на те, як це відбувається у мобільних екосистемах.

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Багатьом користувачам такий спосіб може здатися сумнівним – пошук видаватиме більше програм, автори яких заплатили за розміщення реклами. У свій час Apple отримала рекламний хаос, розмістивши рекламні пропозиції безпосередньо на сторінках програм. Слоти були швидко заповнені сумнівною рекламою: азартні ігри просувалися на сторінках застосунків, покликаних допомогти у боротьбі з ігровою залежністю; програми для знайомств з’являлися поряд із застосунками, призначеними для збереження відносин, дорослий контент рекламувався на сторінках програм для дітей. Apple довелося обмежити рекламу для певних категорій програм невдовзі після запуску.

Окрім Microsoft Store Ads, компанія збільшує кількість реклами у мобільному застосунку Outlook, експериментує з рекламними пропозиціями у провіднику та у самій Windows. За інформацією інсайдерів, Microsoft також планує демонструвати рекламу у безплатних іграх для Xbox.

Джерело: The Verge