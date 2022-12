Єврокомісія розслідує діяльність TikTok – регулятор цікавиться передачею даних громадян ЄС до Китаю та рекламою, що спрямована на підлітків

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що наразі ведеться кілька розслідувань щодо TikTok. Слідство вивчає передачу даних громадян ЄС до Китаю та використання таргетованої реклами, спрямованої на неповнолітніх. Слідчі прагнуть переконатися, що діяльність TikTok відповідає Загальному регламенту захисту даних (GDPR).

«Практика обробки даних TikTok, у тому числі щодо міжнародної передачі даних, є предметом кількох поточних розслідувань», — написала Урсула фон дер Ляйєн у листі, оприлюдненому членом Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) Бренданом Карром. — «Це включає розслідування ірландської [Комісією із захисту даних] на предмет дотримання TikTok низки вимог GDPR, у тому числі щодо передачі даних до Китаю та обробки даних неповнолітніх, а також судові розгляди у голландських судах (зокрема, щодо цільової реклами для неповнолітніх) та передача даних до Китаю».

