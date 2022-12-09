Єврокомісія розслідує діяльність TikTok – регулятор цікавиться передачею даних громадян ЄС до Китаю та рекламою, що спрямована на підлітків

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що наразі ведеться кілька розслідувань щодо TikTok. Слідство вивчає передачу даних громадян ЄС до Китаю та використання таргетованої реклами, спрямованої на неповнолітніх. Слідчі прагнуть переконатися, що діяльність TikTok відповідає Загальному регламенту захисту даних (GDPR).

«Практика обробки даних TikTok, у тому числі щодо міжнародної передачі даних, є предметом кількох поточних розслідувань», — написала Урсула фон дер Ляйєн у листі, оприлюдненому членом Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) Бренданом Карром. — «Це включає розслідування ірландської [Комісією із захисту даних] на предмет дотримання TikTok низки вимог GDPR, у тому числі щодо передачі даних до Китаю та обробки даних неповнолітніх, а також судові розгляди у голландських судах (зокрема, щодо цільової реклами для неповнолітніх) та передача даних до Китаю».

NEW: The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, confirms that #TikTok’s data transfers are under investigation & object of several ongoing proceedings. This comes after concerns raised by Members of the European Parliament about data access from inside China https://t.co/aWlVl6hnXJ pic.twitter.com/dhOCojKKOW — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 22, 2022

NEW: Concerns about China accessing #TikTok user data continue to mount. Members of the European Parliament have now written the European Commission asking it to address whether EU data has also been accessed from China, stating: “it would be a serious mistake to let it happen” https://t.co/3cD5ZAUAXD pic.twitter.com/imSeOO5VkG — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) August 4, 2022

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Фон дер Ляйєн відповіла на побоювання, висловлені членами Європейського парламенту з приводу того, що державні органи Китаю потенційно можуть отримати доступ до даних громадян ЄС у TikTok. Практика роботи з даними у застосунку вже якийсь час знаходиться у центрі уваги ЄС. Раніше цього року TikTok погодилися застосовувати певні політики щодо реклами та контенту після скарги, в якій додаток звинувачувався у порушенні правил ЄС.

TikTok зазнає труднощів і по інший бік Атлантики через свої засоби конфіденційності та безпеки. Минулого місяця ТікТок відкинув звинувачення у тому, що китайські співробітники материнської компанії ByteDance планували через програму відстежувати місцезнаходження деяких громадян США.

TikTok перемістив дані про користувачів із США до центрів обробки даних Oracle на території країни у спробі врегулювати ситуацію. У серпні Oracle перевірив модерацію контенту та алгоритми TikTok, щоб переконатися, що вони не схильні до маніпуляцій з боку Китаю.

Раніше Карр заявив, що TikTok має бути забороненим у США і закликав Apple та Google видалити TikTok зі своїх магазинів застосункив.

Джерело: Engadget