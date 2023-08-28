Не лише «‎Барбі» – у В’єтнамі взялись цензурувати Netflix

З жовтня минулого року стримінговий сервіс був змушений видалити щонайменше три назви на вимогу В’єтнаму.
У липні в країні цензурі піддали хіт цього літа, романтичну комедію Warner Bros. «Барбі» – оскільки у фільмі показали кадр з картою, на якій зображено так звану «лінію дев’яти пунктирів» (спірні територіальні претензії Китаю в Південнокитайському морі). Приблизно у той самий час уряд В’єтнаму змусив Netflix видалити дораму «Політ до тебе» – з тієї ж причини.
У квітні від Netflix вимагали видалити епізод документального фільму «MH370: Літак, що зник» – за «наклепницьке» зображення того, як у В’єтнамі проводять обшуки, у жовтні торік – заборонили ще одну роботу Ґрети Ґервіґ, драму «Маленькі жінки», через те, що вона «спотворює історію війни у В’єтнамі».
Останнім часом влада країни посилює контроль над засобами масової інформації із влаштуванням реальних перевірок, а також розпочала розслідування щодо TikTok з приводу «порушення місцевих законів шляхом поширення фейкових новин і спричинення соціальної нестабільності».
В урядовому документі, опублікованому в червні, йдеться про те, що регулятори активно відстежуватимуть міжнародні стримінгові сервіси – «особливо Netflix» – у другій половині року.
«Кожен політичний конфлікт впливатиме на бізнес. Це не добре для Netflix, але [лінія дев’яти пунктирів] — це проблема суверенітету», – сказав виданню Rest of World Біч Тран, докторант Школи публічної політики ім.Лі Куан Ю з Національного університету Сінгапуру.
Загалом з 2019-го по 2022-й рік В’єтнам надіслав чотири письмові вимоги на видалення до Netflix (серед усіх державних запитів, про які повідомляє стримінговий сервіс, Сінгапур був найбільш плідним у запитах – з вісьмома письмовими вимогами).
У 2017 році Netflix видалив фільм «Цілісно-металева оболонка», знятий Стенлі Кубриком, а також шпигунський трилер «Пайн Геп» у 2019 році. Бойовик Sony «Uncharted: Незвідане», який В’єтнам заблокував для внутрішнього прокату, також не з’являвся в результатах пошуку Netflix станом на початок серпня.
Джерело: Rest of World