YouTube посилює боротьбу із сторонніми застосунками, які блокують рекламу

YouTube продовжує боротьбу з блокуванням реклами. В червні минулого року сервіс провів невеличкий експеримент з цього приводу, потім в жовтні розпочав повноцінну атаку на блокувальними реклами. Тепер компанія вкотре посилює обмеження в цій сфері.

YouTube оголосив, що почне застосовувати політику заборони блокування реклами щодо сторонніх програм, які порушують Умови використання YouTube. У цьому випадку YouTube вживає термін «програми блокування реклами», хоча можна припустити, що сторонні програвачі з вбудованим блокуванням реклами також можуть бути ціллю нових обмежень.

Застосунки блокування реклами, такі, як AdGuard, дозволяють відкривати YouTube у застосунку, де можна переглядати відео без реклами. Тепер це вже буде неможливо. Якщо ви спробуєте використати це обхідне рішення, ви матимете проблеми з буферізацією відео та побачите повідомлення про помилку «Цей вміст недоступний у цій програмі».

YouTube підкреслює, що його умови не дозволяють стороннім застосункам вимикати рекламу, «оскільки це заважає автору отримати винагороду за перегляди, а реклама на YouTube допомагає підтримувати творців і дозволяє мільярдам людей у всьому світі користуватися сервісом потокової передачі».

У випадку, якщо користувачам заважає реклама на YouTube, сервіс пропонує платну версію YouTube Premium за 99 грн в місяць.

Джерело: gsmarena